Üreticilerin fındık kurutma mesaisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üreticilerin fındık kurutma mesaisi

İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu - Haberler | Ekonomi

- Üreticilerin fındık kurutma mesaisi Ordu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan yağışlı hava, fındık üreticilerini olumsuz etkiledi Fındıklarını kurutamayan üreticiler, boş arsalara gelerek, burada mahsullerini kurutmaya çalışıyor, geceleri ise başında nöbet tutuyor Ordu'nun yüksek...

- Üreticilerin fındık kurutma mesaisi

Ordu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan yağışlı hava, fındık üreticilerini olumsuz etkiledi

Fındıklarını kurutamayan üreticiler, boş arsalara gelerek, burada mahsullerini kurutmaya çalışıyor, geceleri ise başında nöbet tutuyor

ORDU - Ordu'nun yüksek kesimlerinde hasadı tamamlanan ancak yağışlı havalar nedeniyle kurutulamayan fındık, üreticiler tarafından şehir merkezine getirilerek, uygun arsalarda kurutuluyor. Fındık üreticilerinin boş arsalardaki mesaisi, çadır kentleri andırıyor.

Ordu'da sahil kesimlerinde 7 Ağustos tarihi olarak belirlenen hasat sezonu neredeyse tamamlanırken, fındıklarını toplayan üreticiler mahsullerini kurutmayan arayışına düştü. Özellikle yüksek kesimlerdeki mahallelerde yaşayan vatandaşlar, havaların yağışlı olması nedeniyle, topladıklarını kırsal mahallelerden şehir merkezine taşıdı. Bazı üreticiler, kent merkezindeki evlerinin önlerine mahsullerini sererek kurutmaya çalışırken, şehir merkezinde evleri bulunmayan üreticiler de büyük arsaların yolunu tuttu. Üreticiler, kamyonetler yardımıyla getirdikleri fındıklarını burada kurutmaya çalışıyor, geceleri ise başında nöbet tutuyor. Fındık üreticilerinin boş arsalardaki bu beklentileri ise çadır kentleri andırırken, bazı üreticiler ise fındıklarını tarladan topladıkları gibi arsalara getirerek, burada patoz yardımıyla tanelerine ayırıyor.

"Geceleri çadırda ve araçlarda kalıyorlar"

İzmir'den Ordu'ya fındık hasadı için gelen ve fındıklarını kurutmak için boş arsaya geldiklerini belirten Döndü Tekşal, "Fındığımı köyde kurutamadım, Ordu merkeze getirdim. Yüksek kesimlerde yağışlı hava olduğu için kurutamadık, inşallah burada kuruturuz. Geceleri arkadaşlar çadırda ve araçlarda kalıyorlar, kendi hasadımız olduğu için bunlara katlanıyoruz" dedi.

"Merkezde de havalar beklediğimiz gibi sıcak olmadı"

Gülüşan Yavuz isimli fındık üreticisi fındıklarını kurutmak için kent merkezine geldiklerini belirterek, "Fındığımızın peşinde uğraşmak zorundayım. Bu yıl köyde olduğu gibi merkezde de havalar sıcak gitmedi. Yaklaşık 10 gündür buradayız. Biraz kurudu ama havalar düzelirse inşallah kaldırırız" diye konuştu.

Nurettin Kahveci de fındıklarını serdikten sonra kurumasını beklediklerini ve yaklaşık 4 gündür burada beklediklerini ifade ederek, "Yüksek kesimlerde yağış olduğu için fındığı ıslattık. Şimdi bir o kadar daha bekleriz gibi. günü birlik meteorolojiyi takip ediyoruz. İnşallah havalar da açar ve vatandaşlar da işini görür, sezonu sağlıklı bir şekilde kapatırız" ifadelerine yer verdi.

Bazı üreticiler fındıklarını burada ayıklıyor

Boş arazide fındık kurutan üreticilerin mahsullerini patoz ile tanelerine ayıran patoz sahibi Metin Çelik ise, "Bu yıl havalar yağışlı olduğundan herkes fındığını kurtarmak ve ayıklatmak için buralara seriyorlar. Biz de yaş ve kuru demeden vatandaşlara hizmet ediyoruz.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Üreticilerin fındık kurutma mesaisi
Üreticilerin fındık kurutma mesaisi
Üreticilerin fındık kurutma mesaisi
Üreticilerin fındık kurutma mesaisi
Üreticilerin fındık kurutma mesaisi
Üreticilerin fındık kurutma mesaisi
Üreticilerin fındık kurutma mesaisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Ziya Selçuk Murat Kurum Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Derya Şensoy Şeyma Subaşı
Spor Diego Max Meyer Umut Meraş Şenol Güneş Ünal Karaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Üreticilerin fındık kurutma mesaisi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 09:16:18. #1.16#

title