Üreticilerin çocuklarından Marmarabirlik’e ziyaret
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa'nın ev sahipliği yaptığı etkinlikte İznik Kadir Koyutürk İlkokulu öğrenci ve velileri Başköy tesislerini gezerek zeytinin üretim aşamaları hakkında bilgiler aldı.
17.11.2019 01:53 | Son Güncelleme: 17.11.2019 01:53
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa'nın ev sahipliği yaptığı etkinlikte İznik Kadir Koyutürk İlkokulu öğrenci ve velileri Başköy tesislerini gezerek zeytinin üretim aşamaları hakkında bilgiler aldı.
Kaynak: Dunya.com