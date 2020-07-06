Üreticilere "Zeytin Kelebeği" uyarısı
Erdek Ziraat Odası Başkanı Haluk Özgör, zeytincilikle uğraşan çiftçilere "Zeytin Kelebeği" ile mücadele döneminin başladığını hatırlattı.
06.07.2020 17:01 | Son Güncelleme: 06.07.2020 18:24
Erdek Ziraat Odası Başkanı Haluk Özgör, zeytincilikle uğraşan çiftçilere "Zeytin Kelebeği" ile mücadele döneminin başladığını hatırlattı.
Zeytin üreticilerini, bahçelerini inceleyip, gerektiğinde ilaçlama yapmaya çağıran Özgör, "Bu mücadele, 'Zeytin Sineği' mücadelesi kadar önemlidir. Başarılı olunmazsa, zeytin ağaçlarında, eylül ayında dökülmeler görülür" dedi. Son yağmurların da yararlı olduğuna işaret eden Özgör, Erdek ve Kapıdağ'da bu yıl, sofralık zeytinin, üreticilerin yüzlerini güldüreceğini belirtti." - BALIKESİR
Kaynak: İHA