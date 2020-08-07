Üreticilere "yeşil altın"ı dalından değil, yerden toplama çağrısı
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Üreticilere "yeşil altın"ı dalından değil, yerden toplama çağrısı

Düzce Tarım ve Orman Müdürü Nejdet Çiçek, üreticilere "yeşil altın" olarak tabir edilen fındığı kalite artışı için dalından değil, yerden toplama çağrısında bulundu.

Üreticilere
07.08.2020 11:01 | Son Güncelleme: 07.08.2020 11:36

Düzce Tarım ve Orman Müdürü Nejdet Çiçek, üreticilere "yeşil altın" olarak tabir edilen fındığı kalite artışı için dalından değil, yerden toplama çağrısında bulundu.

Çiçek, AA muhabirine, hasadın fındığın olgunlaşma evresini tamamlamasının ardından yapılması gerektiğini belirterek, fındığın olgunlaşmasının da yere düşmesiyle doğru orantıda olduğunu söyledi.

İlde 75 bin hektar tarım arazisi bulunduğunu aktaran Çiçek, çiftçilerin yüzde 85'inin geçimini fındıktan sağladığını aktardı.

Çiçek, ilde fındık üretilen alanın yaklaşık 63 bin hektar olduğu bilgisini vererek, fındık ürününün, ihracata konu bir ürün olduğunu dile getirdi.

Kentteki tarım arazilerinin yüzde 85'i fındık ekili olduğuna işaret eden Çiçek, "Dolayısıyla fındık üretim alanları olarak baktığımız zaman ülke sıralamasında altıncı sırada ama üretim noktasında dördüncü sıradayız." dedi.

"Fındığı erken hasat etmeyin"

Üreticilerden ihracata konu bir ürün olduğu için raf ömrünü korumak anlamında fındığı erken hasat etmemelerini isteyen Çiçek, şöyle devam etti:

"Fındığın en iyi toplanma zamanı 'silkeleme' dediğimiz yere dökülüp yerden toplanması. Dökülen fındığın içi tam olgunlaşmış, dolayısıyla verim ve rekolte kaybı olmayacaktır. Literatürde en iyi toplama şekli budur. Diğer yandan bölgemizde ve ülkemizde elle toplama ağırlıklı. Dallardan toplarken çotanakların birleştiği yerden toplamak lazım. Bu şekilde bir sonraki yıl için çotanak gözlerini kaybetmemiş oluruz. Dalları birbirine sürtmemiş ve çotanakları toplamış olmak lazım. Vatandaşların topladıktan sonra çotanakları çuvallara bırakmamış olması lazım ki hızlıca kurutmaya serip bir an önce kurutmayı sağlamış olsun. Çuvalları boşaltıp bir an önce serin bir ortama sermezsek acılaşma dediğimiz küflenme söz konusu olacaktır."

Üreticilerden randıman ve rekolte kaybını engelleyecek yerden toplama şeklini önerdiklerini anlatan Çiçek, "Bu konuda üreticilerimiz hassas olursa milli ürünümüzün dünyadaki rekabetinin sürekli artmasına katma değer sağlayacaklardır. Milli ürünümüze değer katmamız gerekli. Üreticimiz şu anda fiyatlardan memnun. Bakanlığımız son yıllarda Toprak Mahsulleri Ofislerini devreye alarak da ciddi anlamda üreticinin yanında olduğunu gösterdi. Bakanlığımız her arada bunu ifade ediyor. Yani üreticimiz, üretsin her halükarda Bakanlığımız üretilen ürünleri alacaktır." ifadelerini kullandı.

Rekolte ve kalite kaybı yaşanmaması için kentte fındık hasadının, sahil kesiminde 10 Ağustos, orta kesimde 17 Ağustos, yüksek kesimlerde ise 24 Ağustos'ta yapılacağı açıklanmıştı.

Kaynak: AA

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