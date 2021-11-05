Üreticilere üç farklı kalemde 808 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak - Haberler Ekonomi
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Üreticilere üç farklı kalemde 808 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Üreticilere üç farklı kalemde 808 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çiğ Süt Desteği, Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kaydedilmesi Desteği ve Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği kapsamında toplam 808 milyon 706 bin liralık destek ödemelerinin bugün gerçekleştirileceğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çiğ Süt Desteği, Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kaydedilmesi Desteği ve Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği kapsamında toplam 808 milyon 706 bin liralık destek ödemelerinin bugün gerçekleştirileceğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üreticilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Çiğ Süt Desteği kapsamında 762 milyon 922 bin lira, Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kaydedilmesi Desteği kapsamında 22 milyon 529 bin lira, Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği kapsamında 23 milyon 254 bin lira olmak üzere toplamda 808 milyon 706 bin TL'lik destekleme ödemesini bugün gerçekleştiriyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Üreticilere yönelik 808 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplarda olacak

Üreticilere yönelik 808 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplarda olacak

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