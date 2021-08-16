Üreticilere sirke sineği için tuzak dağıtıldı
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Üreticilere sirke sineği için tuzak dağıtıldı

Üreticilere sirke sineği için tuzak dağıtıldı
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Bursalı üreticilere tuzak dağıtıldı.

Bursalı üreticilere tuzak dağıtıldı. Tuzak ile kanadı noktalı sirke sineğine karşı biyoteknik mücadele yapılacak. HABER: Bursa İl Enformasyon

KAMERA: Bilgin ÇALIŞKAN

Bursa İnegöl'e bağlı Kurşunlu Mahallesinde Kanadı Noktalı Sirke Sineği ile Biyoteknik Mücadele kapsamında tuzaklar dağıtıldı.

Dağıtımda konuşan Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül biyoteknik mücadele ile ürünlerde ilaç kalıntısı olmayacağını ifade etti. "Kanadı noktalı sirke sineği ilimizde 2018 yılında etkisini göstermeye başlamış ve özellikle kiraz, ahududu, böğürtlen, çilek alanlarında etkisini arttıran zararlı yaklaşık %40-50 arasında verim kaybına neden olmuştur. Önemli bir karantina zararlısı olan sirke sineği, olgunlaşmış sağlıklı meyvelerde beslenmektedir. Zararı larvaların meyve içinde beslenmesi suretiyle meydana gelmektedir. Bir meyvede birden çok larva bulunabildiği için meyvede yumuşama ve çürüme belirtileri hızla artmaktadır. Bu da pazar değerinin düşmesine neden olmaktadır.

Biyoteknik Mücadele Yöntemi'nin yaygınlaştırılması amacıyla 2020 yılında başladığımız çalışmalarımıza bu yılda devam ederek, Meyve sinekleri nedeniyle oluşabilecek ekonomik kayıpları önlemek ve kimyasal mücadele dışında mücadele yöntemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve üreticilerimize benimsetilmesi yoluyla ilaç kalıntısı olmayan daha temiz ürünler elde etmeyi hedeflemekteyiz. " dedi.

Protokol konuşmalarının ardından tuzaklar üreticilere teslim edildi. tarım orman bursa zararlı mücadele

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Kaynak: Habermetre

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