Üreticilere silajlık mısır tohumu dağıtıldı

Kilis'te, "Yem Bitkilerini Geliştirme Projesi" kapsamında 107 üreticiye silajlık mısır tohumu dağıtımı yapıldı.

Kilis'te, "Yem Bitkilerini Geliştirme Projesi" kapsamında 107 üreticiye silajlık mısır tohumu dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen törene Polateli Kaymakamı ve Kilis Vali Yardımcısı Semih Doğanoğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, ile üreticiler katıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Kilis'te 8 bin 597 hektar mera alanı bulunduğunu ifade ederek, " Bu meralardan yıllık olarak 5 bin 486 ton ottan yararlanılmaktadır. Bu miktar yıllık ot ihtiyacının ancak yüzde 1'ini karşılamakta olup kaliteli ve ucuz bir kaba yem üretimi için yem bitkileri üretiminin artırılması gerekmektedir. Silajlık mısır yetiştiriciliği ana ürün ya da ikinci ürün olarak yapılmaktadır. Gelişme mevsiminin uzun olduğu ilimizde tahıl hasadından sonra tohum yatağı hazırlanıp mısır ekimi yapılır. Sulamanın mümkün olduğu yerlerde sıcak yaz aylarında başarılı bir silajlık üretimi gerçekleştirilebilmekte, mısırdan yetiştirilme şekline, çeşide ve yapılan uygulamalara göre 4-6 ton/da silaj alınabilmektedir. Bugün burada toplamda 4 ilçede 107 üreticiye, 1070 da alanda kullanılmak üzere 214 torba, silajlık mısır tohumu dağıtıyoruz" dedi.

Kilis Vali Yardımcısı Semih Doğanoğlu, 2020 yılı Yem Bitkileri Desteklemeleri kapsamında, ilimizin 4 ilçesinde fiğ, yonca ve silajlık mısır ürünlerinde toplam 154 üreticiye, 7 bin 408 dekar alanda toplam 717 bin 671 TL 76 kuruş destekleme ödemesi yapıldığını ifade ederek, " Bugün ilimiz Yem Bitkilerini Geliştirme Projesi kapsamında 107 üreticimize yüzde 75'i devlet tarafından karşılanan silajlık mısır tohumu dağıtımı yapmak üzere buradayız. Devletimiz bu yıl yaşanan kuraklığın üreticilerimiz üzerindeki zararını hafifletmeye yönelik bütün imkanları seferber etmektedir" dedi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı