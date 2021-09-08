Üreticilere Sertifikalı Yem Bitkisi Tohumu Dağıtıldı
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Üreticilere Sertifikalı Yem Bitkisi Tohumu Dağıtıldı

Üreticilere Sertifikalı Yem Bitkisi Tohumu Dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere sertifikalı yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere sertifikalı yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün katkıları ile Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Başkanlığınca uygulanan "Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi" çerçevesinde, kentteki çiftçilere sertifikalı yem bitkisi tohumu desteğinde bulunuldu.

Bu kapsamda, 7 bin 500 kilogram adi fiğ ile 600 kilogram yonca tohumu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz, yaptığı açıklamada, yem bitkilerinin tohumlarıyla kentte yem bitkisi üretimini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kaya, her zaman çiftçiye yardımda bulunmaya ve destek olmaya hazır olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Üreticilerimize program kapsamında 7 bin 500 kilogram adi fiğ ile 600 kilogram yonca tohumu dağıtıldı. Tohumlar yüzde 75 Bakanlık desteği yüzde 25 çiftçi katkısı şeklinde bütçelendirilmiştir. Hayvancılık yapan üreticilerin en yüksek maliyetini yem oluşturmaktadır. Yem bitkileri ekerek üreticiler kendi yemlerini kendileri karşılayacaklardır. Ayrıca yem bitkileri eken üreticilerimize Bakanlık dekar başına fiğ için 60 TL, yonca için 90 TL alan bazlı destek vermektedir. 96 üreticimize dağıttığımız yem bitkileri tohumu teşvik amaçlı olup hayvancılık yapan tüm üreticilerimizin yem bitkileri ekmeden kazanç elde edeceğini düşünmüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi

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