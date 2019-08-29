Üreticilere pazar ve emanet çağrısı

29.08.2019 16:38

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, fındık üreticilerine, pazara ihtiyaçları kadar fındık indirmeleri ve emanete ürün vermemeleri çağrısında bulundu.

Bölük, yaptığı yazılı açıklamada, fındık hasadının devam ettiği, ticaretinin yeni başladığı bugünlerde Giresun kalite fındık üzerinde daha önceden gördükleri bir oyun oynandığını savundu.

Dünyada iki kalite fındık olduğunu belirten Bölük, şöyle devam etti:

"Giresun kalite ve diğerleri. Bu farkın değerini yıllardır alabilmek için mücadele ediyoruz ancak Türk fındığını kullanarak dünyanın markası haline gelenler pazara daha fındığın yüzde 10'u dahi inmemişken Giresun kalite fındık alımını durdurdukları, üyelerimiz tarafından dile getirilmektedir. Hatta üyelerimizin yaptıkları satışları tek taraflı iptal ettiklerini ifade etmektedirler. Şimdi üreticiden malum firmaya mal sattım diye deposuna fındık koyan tüccar kardeşim bu ürünü kime ne kadar zararla satmak zorunda kalacak? Bu serbest piyasa koşullarının bile kabul edemeyeceği bir uygulamadır."

Bölük, "Amaç Giresun kalite üzerinden fındık fiyatını baskılamak mı?" sorusunu yönelterek şunları kaydetti:

"Geçen yıl TMO fiyat açıklayana kadar da böyle bir oyun yaşadık. Şimdi TMO fındıkta müdahale alımı yapmasına rağmen rekoltenin fazlalığından TMO ya da piyasa mı test ediliyor? Geçen yıl TMO fiyat açıklayana kadar 12,5 lira olan fiyat, TMO açıkladıktan hemen sonra neden 13,5 liraya çıkarıldı? Üç günde ne değişti? Şu unutulmamalıdır. Giresun fındığının sahibi Giresunlulardır. Mutlaka ürününe sahip çıkacaktır. Pazara ihtiyaçları kadar indirerek, emanete vermeyerek bu oyunu bozacaktır. Giresun kalite fındık üzerinden oyun kuranlar istediklerini yapamayacaktır. Üreticinin de tüccarımızın da sanayicimizin de alternatifi vardır.

Konuyu kamuoyunun takdirine sunuyor, yapılmak istenen oyunu bozmak için devletimizle koordineli olarak durumu net bir şekilde ortaya koyarak gerek üreticimizin gerekse üyelerimizin hakkını korumak adına her türlü çalışmayı yürüteceğimizin bilinmesini istiyor, tüm kesimlere bol ve bereketli kazançlar niyetiyle fındık dostlarına selam ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: AA