Üreticilere lavanta fidesi ve petek dağıtımı yapıldı
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Üreticilere lavanta fidesi ve petek dağıtımı yapıldı

Üreticilere lavanta fidesi ve petek dağıtımı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kırklareli'nde 'Lavanta Yetiştiriciliği ve Petek Alım Projesi' kapsamında üreticilere lavanta fidesi ve petek dağıtımı yapıldı.

Kırklareli'nde 'Lavanta Yetiştiriciliği ve Petek Alım Projesi' kapsamında üreticilere lavanta fidesi ve petek dağıtımı yapıldı.

Kofçaz ilçesinde 'Lavanta Yetiştiriciliği ve Petek Alım Projesi' kapsamında üreticilere lavanta fidesi ve petek dağıtımı gerçekleşti. İl Özel İdare Kaynaklı yüzde 75 Hibe destekli Lavanta Yetiştiriciliği Projesi kapsamında Elmacık, Ahmetler ve Topçular köylerindeki 3 üreticiye toplamda 36 bin 900 adet lavanta fidesi (Lavandula angustifolia) dağıtımı gerçekleştirildi. Yüzde 75 hibe katkılı Meşe Balı Üretimini Artırma Projesi kapsamında ise 18 Arıcılık işletmeye toplamda 270 kilogram petek dağıtımı yapıldı.

Kofçaz Belediye Başkanı Ziya Karataş, Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, Kofçaz Ziraat Odası Başkanı İsmail Hakkı Bodur, Siyasi parti temsilcileri, İl Genel Meclisi üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları başkanları ve vatandaşların katılımıyla Kofçaz ilçesinde düzenlenen dağıtım programında İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy üreticilere hayırlı olması temenninde bulundu. - KIRKLARELİ

Üreticilere lavanta fidesi ve petek dağıtımı yapıldı
Üreticilere lavanta fidesi ve petek dağıtımı yapıldı
Üreticilere lavanta fidesi ve petek dağıtımı yapıldı
Üreticilere lavanta fidesi ve petek dağıtımı yapıldı
Üreticilere lavanta fidesi ve petek dağıtımı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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