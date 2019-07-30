Üreticilere kurbanlıkların bakım ve besleme önerisi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, kurbanlık hayvanların bakım ve beslenmelerine dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanlara yeteri kadar temiz su ve yem verilmesi, bulundukları ahırlar uygun şekilde aydınlatılarak havalandırılması önerisinde bulundu.

Hayvan sağlığı açısından çok sıcak ve çok soğuk hava şartlarında ıslak, nemli, havasız, karanlık ve pis zeminli ahır ve ağıllarda tutulmaması gerektiğini ifade eden Özel, verilen yemlerin kokuşmuş, küflü, yabancı maddelerle bulaşık halde olmamasına dikkat edilmesini istedi.

Bir haftadan daha kısa dönemde yem değişikliğine gidilmemesi önerisinde bulunan Özel, "Aşırı karbonhidratlı nişasta, şeker içerikli patates, un, ekmek, şeker pancarı, melas gibi kokuşmuş yemler, yemek artıkları verilmemelidir. Aksi takdirde hayvanlarda şişme, asidosis, ishal gibi sağlık ve beslenme sorunları ortaya çıkar. Canlı ağırlık artışı sağlamak veya hastalık nedeni ile kurbanlık hayvanlara rastgele ilaç, aşı, vitamin, hormon ve hormon benzeri maddeler uygulanmamalıdır. Zorunlu olarak bu maddelerden bir veya birkaçının uygulandığı kurbanlık hayvanlar, ilaçların vücuttan atılma süresi içinde kesilip yenilmemelidir." diye konuştu.

Kaynak: AA