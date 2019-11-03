03.11.2019 16:24

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, tarımsal destekleme kapsamında mazot ve gübre desteğinin geçen yıla oranla artırıldığını bildirdi.



Kendirli, yaptığı yazılı açıklamada, İç Anadolu ve Kırşehir'de üretimi fazla olan buğday, arpa, çavdar ve yulafta mazot ve gübre desteğinin yüzde 42, nohut, mercimek, kuru fasulyede yüzde 44,5 patateste yüzde 34,7 ve yem bitkilerinde ise yüzde 50 destek artışı yapıldığını belirtti.

Desteklemelerin 2020 yılında da artarak devam edeceğini, gelecek yılın bütçesinde tarıma ayrılan payın bunun göstergesi olduğunu vurgulayan Kendirli, şunları kaydetti:

"Hayvancılık desteklerinde de artışlar olmaktadır. Şartlarını yerine getiren hayvan üreticilerine 2019 yılında doğan buzağı başına 350 lira, birlik üyesi yetiştiricilere soy kütüğü farkı olarak ilave 175 lira, saf etçi ve kombinelerde 5 yaş üzeri ırkların buzağılarına ise 600 lira destekleme ödemesi yapılacak. En az 1 baş, en fazla 10 baş düve alımına, belirlenecek düve bedelinin yüzde 40'ı kadar destek olunacak. Sürüsünü büyütmek ve yenilemek isteyen hayvan üreticilerine hayvan başına 100 lira ilave destek verilecek. Tarım ve hayvancılıkta Cumhuriyet tarihinin en büyük desteklemeleri yapılıyor. Üreticilere desteklemelerimiz artarak devam ediyor. Çiftçilerimiz, tarımsal kredilere, desteklemelere erişimin en kolay olduğu dönemi yaşıyor. Çiftçimiz, köylümüz geleceğe daha da güvenle bakıyor. Üreticimiz, toprağına, hayvanına yapacağı yatırımla kazanacağından emindir."

Kaynak: AA