Üreticilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
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Üreticilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yağlı tohumlu bitkiler ve besi desteği kapsamında yapılacak destek ödemesinin bugün itibariyle üreticilerin hesaplarına aktarılmaya başlanacağını açıkladı.

Üreticilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
12.06.2020 10:47 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:51

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yağlı tohumlu bitkiler ve besi desteği kapsamında yapılacak destek ödemesinin bugün itibariyle üreticilerin hesaplarına aktarılmaya başlanacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yağlı tohumlu bitkiler ve besi desteği kapsamında toplam 886 milyon lira destek ödemesini, bugün saat 18.00 itibariyle üreticilerin hesaplarına aktarmaya başlayacaklarını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, tarımsal destek ödemelerine ilişkin şu açıklamayı şaptı:

"Yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 7 ilde, 37 bin 493 üreticiye 755 milyon lira, besi desteği kapsamında 75 ilde, 66 bin 638 yetiştiricimize 131 milyon lira olmak üzere; Toplamda 886 milyon lira destek ödemesi yapacağız. Ödemeler, T.C. Kimlik numarası son hanesine göre yapılacak. Buna göre; 0-2 olanlar 12 Haziran 2020 saat 18.00'den, 4-6 olanlar 19 Haziran 2020 saat 18.00'den,8 olanlar 26 Haziran 2020 saat 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatmış olacak. Ödemelerin, çiftçilerimize ve yetiştiricilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

(Emin Kuvat/İHA)

Kaynak: İHA

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