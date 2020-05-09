Üreticilere 74 adet alüminyum güğüm dağıtıldı

Kilis'te, "Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği Teknik ve Mekanik Destek Projesi" kapsamında Birlik üyelerine 74 adet alüminyum güğüm dağıtıldı.

Kilis'te, "Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği Teknik ve Mekanik Destek Projesi" kapsamında Birlik üyelerine 74 adet alüminyum güğüm dağıtıldı.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolüyle yürürlüğe giren "Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği Teknik ve Mekanik Destek Projesi" kapsamında Birlik üyesi üreticilere yüzde 70' i GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından hibe, yüzde 30' u üreticiler tarafından karşılanan 74 adet alüminyum güğüm dağıtıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA