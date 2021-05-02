Üreticilere 3.8 milyon destek
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Üreticilere 3.8 milyon destek

Üreticilere 3.8 milyon destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

DÜZCE (İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 3 bin 934 üreticiye 3 milyon 846 bin 835 lira ödeme gerçekleştirdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 3 bin 934 üreticiye 3 milyon 846 bin 835 lira ödeme gerçekleştirdi.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 2020 yılı 1. dönem buzağı desteklemesi kapsamında 3 bin 610 yetiştiriciye 7 bin 648 buzağı için 2 milyon 923 bin 985 lira, 11 yetiştiriciye 231 besilik sığır için 57 bin 750 lira, 89 yetiştiriciye 282 malak için 70 bin 500 lira, 127 yetiştiriciye 2 bin 391 manda için 597 bin 750 lira destek sağlandı. Aynı zamanda, 96 yetiştiriciye 6 bin 82 küçükbaş hayvan için 184 bin 550 lira ve 2021 yılı mart ayı hayvan hastalık tazminat desteklemesi kapsamında 1 yetiştiriciye 1 büyükbaş hayvan için 12 bin 300 lira destekleme işlemi yapıldı. - DÜZCE

Üreticilere 3.8 milyon destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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