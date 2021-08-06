Üreticilere 210 milyon liralık destek ödemesi bugün başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üreticilere 210 milyon liralık destek ödemesi bugün başladı

Üreticilere 210 milyon liralık destek ödemesi bugün başladı
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaklaşık 210 milyon 44 bin 627 liralık destek ödemelerinin bugün saat 18.00 itibarıyla üreticilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaklaşık 210 milyon 44 bin 627 liralık destek ödemelerinin bugün saat 18.00 itibarıyla üreticilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını bildirdi.

Bakanlığın, Twitter hesabından üreticilere verilecek desteklerle ilgili paylaşım yapıldı.

Bakan Pakdemirli, iyi tarım uygulamaları desteği kapsamında 71 milyon 260 bin 660 lira, organik tarım uygulamaları desteği alanında da 52 milyon 686 bin 884 lira ödeme yapılacağını bildirdi.

Hububat baklagil fark ödemesi desteği kapsamında 49 milyon 636 bin 448 lira ödeme yapılacağını vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında 19 milyon 327 bin 429 lira, hayvancılık destekleri kapsamında hayvan hastalıkları tazminatı 17 milyon 130 bin 5 lira, toplam yaklaşık 210 milyon 44 bin 627 lira ödeme yapacağız. Ödemeler bugün saat 18.00 itibarıyla üreticilerimizin hesaplarına aktarılmaya başlandı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Haluk Levent Şahan Gökbakar Mohammed Al Saloussi
Spor Aytaç Kara Mete Gazoz Burak Elmas Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Üreticilere 210 milyon liralık destek ödemesi bugün başladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 22:07:10. #1.16#

title