Üreticilere 200 Giresun ekotipi ana arı dağıtıldı Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca, "Damızlık Ana Arı Ekotip Geliştirme Projesi Ana Arı Dağıtım Programı" kapsamında 20 üreticiye 200 Giresun ekotipi ana arı verildi.

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca, "Damızlık Ana Arı Ekotip Geliştirme Projesi Ana Arı Dağıtım Programı" kapsamında 20 üreticiye 200 Giresun ekotipi ana arı verildi.

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Yusuf Mengi, DOKAP binasındaki törende yaptığı konuşmada, arı yetiştiriciliğinin az sermayeli bir tarımsal faaliyet olduğunu söyledi.

Türkiye'de her bölgenin kendi içinde iklim koşulları ve bitki çeşitliliği olduğuna işaret eden Mengi, bu nedenle arı gen kaynakları bakımından da ülkenin son derece zengin olduğunu belirtti.

Mengi, şunları kaydetti:

"Bilimsel çalışmalara konu olmuş ancak korunarak yetiştiriciliği yapılmamış olan Giresun arısının, DOKAP tarafından desteklenen Damızlık Ekotip Geliştirme Projesi kapsamında yetiştiriciliği yapılmaktadır. Yerel gen kaynaklarının korunması ve geliştirilmesini sağlayan proje arı yetiştiricileri için büyük öneme sahip. Proje yürütücüsü olan Türkiye Kalkınma Vakfı, Giresun ekotipi ana arıları yetiştirerek üreticilere dağıtımını gerçekleştirmektedir."

Daha sonra üreticilere ana arıların dağıtımı yapıldı.

Törene, Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammed Angın, DOKAP Ekonomik Kalkınma ve Proje Uygulama Koordinatörü Şeref Demir ve Bulancak Bal Üreticileri Birliği Başkanı Erdoğan Üstün de katıldı.

Kaynak: AA