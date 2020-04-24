Üreticilere 1.6 milyar destek ödemeleri başlıyor Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2019 yılı 1. dönem buzağı desteği, sürü büyütme ve yenileme ile sertifikalı tohum üretim desteklemeleri kapsamında yetiştiricilerimize toplam 1 milyar 626 milyon lira ödeme yapılacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2019 yılı 1. dönem buzağı desteği, sürü büyütme ve yenileme ile sertifikalı tohum üretim desteklemeleri kapsamında yetiştiricilerimize toplam 1 milyar 626 milyon lira ödeme yapılacak" dedi. Kaynak: Dunya.com