Üreticilere 1.6 milyar destek ödemeleri başlıyor
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2019 yılı 1. dönem buzağı desteği, sürü büyütme ve yenileme ile sertifikalı tohum üretim desteklemeleri kapsamında yetiştiricilerimize toplam 1 milyar 626 milyon lira ödeme yapılacak" dedi.
24.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 24.04.2020 14:20
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2019 yılı 1. dönem buzağı desteği, sürü büyütme ve yenileme ile sertifikalı tohum üretim desteklemeleri kapsamında yetiştiricilerimize toplam 1 milyar 626 milyon lira ödeme yapılacak" dedi.
Kaynak: Dunya.com