Üreticilerden 'Tarım Kredi'ye faiz tepkisi

02.01.2020 15:53 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:58

Samsun'un Bafra ilçesinde üreticiler, Tarım Kredi Kooperatifinin tarımsal kredilere uyguladığı yüksek faize tepki gösterdi.



Tarımsal kredilere uyguladığı yüksek faiz karşısında mağduriyet yaşayan çiftçiler, traktörlerle Tarım Kredi Kooperatifi önüne gelerek toplandılar. Toplanan üyeler, kooperatif ile yapılan kredi anlaşmalarında çiftçilerin birbirlerine kefil edilip borcu olmayan çiftçilerin dahi kefillik nedeniyle zor duruma düştüğünü öne sürdüler. Üreticiler, Tarım Kredi Kooperatifinin 2017 yılına kadar düzgün çalıştığını, 2018 yılında alınan karar ile çiftçilere faiz değişkenliği ve kaynak kullanım katılım payı alınarak kredi verildiğini belirterek, bu durumun kendilerini zor duruma düşürdüğünü ileri sürdü.



Kooperatif üyesi Ziraat Mühendisi Mesut Balta, "Tarım Kredi Kooperatifinin yapmış olduğu faiz değişkenliği ve kaynak kullanım katılım payı altında köylülerden aldığı ekstra ücretlere karşılık ortakların toplanıp bir şekilde seslerini duyurma çabası. Daha önceden çektiğimiz kredilerin faizleri yüzde 8 ila 12 arasında değişkenlik gösterirken, 2018'in Kasım ayında aldıkları kararla faiz değişkenliği yüzde 30 ila 32 arasına çıkarttılar. Ama bu kağıt üzerindeki faizler üzerine kaynak kullanım payı ve bunun karı eklendiğinde ortalama 1 kişinin 10 liraya aldığı ücreti 1 yıl sonra 18 lira, 20 liraya denk gelen ürünler olarak ödüyor. Daha önce taksit taksit alınan 12 bin liraya 1 ineğin faiziyle 14 bin lira olarak ödeneceğini söyleyen kurumumuz şu anda 24 bin lira ödenmesine rağmen 8 bin lira daha borcu kaldığı söyleniyor. Çiftçilerin de bu durum karşısında yapılandırma talebi var" dedi.



Mesut Balta sözlerinin devamında, "5 yıldan beri Tarım Kredi ile çalışıyoruz. Yalnız 2018'de bunlar bir kararname çıkarttılar. Değişken faiz adı altında. Bu faizlerden yana biz çok mağduruz. Aldığımız tarım aleti, aldığımız parayı 3'e 4'e katlar hale geldi. Biz bunun altında çok ezildik. Benim burada sermayem 70 bin lira. 70 bin liralık kredim var burada, 56 dönüm ipotekli tapum var. Ben burayı ödedim diyorum ki; 3 buçuk dönüm ayrı bir tapum var ben onu almam lazım diyorum, 'yok kefillerin de ödeyecekler.' Biz bu yüzden çok mağduruz. Yetkililerden buna bir el atılmasını istiyoruz. Bu kadar faiz olmaz" diye konuştu.



Arif Koç ise şunları söyledi: "Tarım Kredi Kooperatifindeki sorunlarımız; faizlerin çok yüksek olması. Yüksek oluşundan dolayı kefillerle birlikte zor durumda kalmamız, tekrar ürün alamamamız. Bizim bir malı 100 bin liraya aldığımızda, 110 bin lira öder gibi düşünürken 160 bin lira ödemek durumuna gelmemiz ve bir çıkmaza girdiğimizden dolayı bu sorunlar arttı. Biz devletimizden faizlerin indirilmesini, zor durumda olan çiftçilerin yapılandırılmasını talep ediyoruz. Çiftçiler birbirlerine kefil olduklarından dolayı normal bankalardan artık kredi de kullanamaz duruma gelmiştir. 3 kişi bir yere bağlı hep kefil, 3 katı ipotek verdiğimiz halde çıkmazdayız. Devletimizden yapılandırma, faizin indirilmesi ve sabit faiz politikasının gelmesini istiyoruz."



Yapılan konuşmaların ardından çiftçiler, Tarım Kredi Kooperatifi önünden olaysız bir şekilde ayrıldılar. - SAMSUN

Kaynak: İHA