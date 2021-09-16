ÜRETİCİLERDEN SU TEPKİSİ

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tarlalarını sulayacak su bulamadıklarını öne süren çiftçiler duruma tepki gösterdi. Sulama kanalında yeterli suyun olmadığını, kanala su verildiği zaman da kanal kapaklarının kapatıldığını iddia eden çiftçiler Doğu Antalya Sulama Birliği'ne (DASB) herkese eşit miktarda su verilmesi çağrısında bulundu. Çiftçilerle toplantı düzenleyen DASB Başkanı Adem Özdemir ise ihtiyaca uygun olarak su dağıtımı yapıldığını belirterek, yanlış su kullanımı nedeniyle Manavgat'ta tarımsal sulamada yüzde 50'ye varan israfın yaşandığını vurguladı. Özdemir, Kapalı Devre Sulama Sistemi ile sorunun çözüleceğine inandıklarını söyledi.

Manavgat'ın Yavrudoğan Mahallesi'nde yaklaşık 600 dönüm tarımsal arazide üretim yapan çiftçiler, sulama döneminde; sulama kanallarında su olmaması, kanalların kapaklarının kaynaklanması ve başta muz olmak üzere seralara daha fazla su sağlanması nedeniyle kendilerinin susuz kaldığını öne sürerek, eylem yaptı. Yavrudoğan'da su kanalının başına toplanan çiftçiler uygulanan sulama rejimi nedeniyle Doğa Antalya Sulama Birliği'ne tepki gösterdi.

Çiftçi Mustafa Yaman, kanaldaki kapağın kapatılmasından rahatsız olduklarını belirterek, "Aşağıda geniş bir arazi var, nereden baksanız bir 600 dönümden daha fazla sanırım, oraya bir tek damla su gitmiyor. Orada herkes sırada su bekliyor. Derelere su düşmüyor, derelerden suyu çeksek pancarla veya motopompla orada da zaman zaman su olmuyor" dedi.

Mustafa Yaman adlı başka bir çiftçi de 35 yıldır Yavrudoğan'da çiftçilik yaptığını belirterek, "35 yıl öncesinin imkanları bugünden daha iyiydi en azından belirli bir düzen vardı. Şu anda daha iyi olmasını beklerken maalesef daha kötü" diye konuştu.

SERAYADA SU VERİLSİN BİZE DE

Çiftçi Celal Uyar da bir başka çiftçi ise yaşadıkları su sıkıntısını sera sahiplerinin çok su kullanmasına bağlayarak, "Buraya bir seracı geldi, burada serası varmış ileride, seracı gelince bu kapıyı kapattılar, seraya su gitmesi için. Seracıya su gitsin, biz gitmesin demiyoruz ama bu kapıyı kapatmadık mı bu tarafa su gitmiyor. Burada 600 dönüm arazi var sera da sulansın burası da, o zaman suyu açsınlar biraz fazla salsınlar, ona da yeter bize de yeter" dedi.

Çiftçiler daha sonra Doğu Antalya Sulama Birliği'ne giderek, Birlik Başkanı Adem Özdemir ile görüştü. Burada çiftçilerle toplantı yapan Birlik Başkanı Özdemir, Türkiye'de kullanılan suyun yüzde 74 oranında tarımsal sulamada kullanıldığını, en fazla kullanılan sulama sisteminin ise yüzde 35 ile 60 arasında su israfına sebep olan yüzey sulaması tabir edilen salma sulamada gerçekleştirdiğini belirterek, kapalı devre sulama sistemi ile bu kayıp miktarının yüzde 15-20'ye çekilmek istendiğini belirtti. Manavgat'ta kuraklık, yanlış sulama ve kanallarda meydana gelen tahribatlar nedeniyle tarımsal sulamada yüzde 50 dolayında israf yaşandığını çiftçilere aktaran Özdemir, "Barajda bu yıl geçen yıla göre yüzde 20 oranında eksik su toplandı. Barajın kapasitesi 56 milyon tonken cuma günü verilerine göre 33 milyon ton suyumuz var. Biz bu suyu en verimli şekilde kullanmaya gayret ediyoruz" dedi.

Suyun eşit dağıtımı hakkında da çiftçilere bilgi veren Özdemir, "Her yıl düzenlenen beyannamelere göre kimin nerede ne kadar su ihtiyacı olduğunu tespit ediyor ve ona göre kanallara su veriyoruz. Hiç kimseye ayrıcalık tanımıyoruz" diye konuştu.

Toplantıya katılan çiftçilerden bilgi alan Özdemir, çiftçilerin dikkat çektiği bazı bölgelere öncelik vereceklerini söyledi.