Üreticilerde Kestane Fiyatları Geriledi

Kış aylarının vazgeçilmezi olan kestanenin fiyatı, Ödemiş'teki üreticilerde 12 liraya geriledi.

Ödemiş ilçesinde kestane üreticisi Hasan Çineli, sezon başında kestanenin kilogramının 18 liradan başladığını şu an ise 12 liraya düştüğünü belirtti.

Ürettikleri ürünlerin ihracatını yapmak istediklerini aktaran Çineli, "Geçen sezonlarda olduğu gibi İtalya ve bazı Arap ülkelerine ihracata devam etmek istiyoruz." dedi.

Çineli, kestane fiyatlarının ilden ile değişmesine de değinerek, "Kestane tüketicinin sofrasına uzanıncaya kadar 4-5 kişinin elinden geçtiğini biliyoruz. Bugün Türkiye'nin tüm pazarlarında her ilde ve ilçelerde kestane fiyatları devamlı değişmekte. Bunun da

sebebinin bir takım nakliyat ve aracı firmalardan geçmesi." diye konuştu.

Bademli kestane üreticilerinden Ali Kavcı ise, topladıkları kestaneleri ihracata gönderebilmeleri sayesinde ülkeye döviz kazandıracaklarını söyledi.