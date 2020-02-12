Üreticiler 'Üretici Pazarı'nda

12.02.2020 12:19 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:19

İzmir ve Egeli üreticiler, MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezinde haftada bir gün kurulan pazaryerinde ürünlerinin satışını ve tanıtımını yapma şansı buluyor.



Sanattan eğitime, spordan sağlığa kadar bir çok alanda kamuya ve sivil toplum örgütlerine destek veren MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi, İzmir ve Egeli üreticileri, oluşturduğu 'Üretici Pazarı'nda halkla buluşturuyor. MaviBahçe bu kapsamda üreticilere haftada bir gün (perşembe), B Blok 1. kattaki 'Pazar Yeri Köprüsü'nde ücretsiz stant hizmeti sağlıyor.



'Toprak Ana' ilgi odağı oldu



Geçtiğimiz günlerde pazaryerini tanıtmak amacıyla düzenlenen kokteyl, Tire'nin doğal ürünlerine ev sahipliği yaptı. Tire Küçük Menderes Toplum Birliği üyelerinin ürettiği ürünler büyük ilgi gördü. Tire'nin şifalı otlarını sergileyen 'Toprak Ana' lakaplı Vahide Utku, kendilerine bu hizmeti ücretsiz olarak sunan AVM yetkililerine teşekkür etti.



Üretici Pazarı Takvimi şöyle



13 Şubat Perşembe Karaburunlu Üretici Kadınlar



20 Şubat Perşembe Seferipazar Pazarı



27 Şubat Perşembe Narlıdere Kadınları



5 Mart Foça Yeryüzü Pazarı



12 Mart Perşembe Ödemiş 1. Grup (İşkonaklılar)



19 Mart Pagos Pazarı



26 Mart Ödemiş Bademye 2. Grup



2 Nisan Menderes Yeni Orhanlı 3.Grup



9 Nisan Urla İskele



16 Nisan Ödemiş Kahrat 3. Grup



23 Nisan Güzelbahçe Üreticileri



30 Nisan Bergama Üreticileri



7 Mayıs Ödemiş 4. Grup - İZMİR

Kaynak: İHA