Üreticiler incirlerini TMO'ya satıyor

17.10.2019 15:23

Aydın'da düşen incir fiyatları nedeniyle zor duruma düşen incir üreticisine destek olmak amacıyla TMO incir alımına başladı. Ürününü alımların yapıldığı Tariş'e getiren pek çok üretici fiyatlardan memnun olmasa da ürününü teslim etti.



Son yılların en kaliteli ve verimli yılını yaşayan ve dünyanın incir üretim merkezi konumundaki Aydın'da fiyatların beklentilerin altında kalması üzerine mağdur olan üreticiyi desteklemek için TMO 11 Ekim'de Tariş ile protokol imzalayarak incir alımına başlamıştı. Germencik Tariş İncir Birliği'nde pazartesi günü başlayan alımlarda günlük ortalama 20 bin kilogram incir alımı yapılırken, TMO yetkilileri incirlerin iyi seçilmemiş olmasından, üreticiler ise incirin alt sınıfta değerlendirilmesinden şikayetçi oldu.



Geçen hafta yapılan protokol töreninde konuşan TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ile Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan protokolü imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada üreticinin elinde incir kalmayana kadar alımların devam edeceğini açıklamıştı. Pazartesi gününden itibaren başlanan incir alımlarında bazı ürünlerin alınmadığı ve A sınıfı incir satmayan üreticinin B-sınıfı malının da alınmadığı alınsa bile A-sınıfı ürünün ancak yüzde 40 oranında alındığı belirtildi.



Alımların başlamışı ile birçok üretici depoda kalan ürünlerini traktöre yükleyip satış için alımın yapılacağı Tariş'e ürün teslim etmeye başladı. Tariş ve TMO yetkilileri alımın başlamasından bu yana sadece Germencik'te günlük ortalama 20 bin ton civarında ürün alımı yapıldığını belirterek adil bir şekilde ve kriterlere uygun olarak alım yaptıklarını belirttiler.



"En büyük sıkıntı seçimin uygun olmaması"



İncir alımındaki görevliler ve eksperler talimatnameye uygun bir şekilde alımların devam ettiğini ancak en büyük sıkıntının seçimlerde gerekli hassasiyetin gösterilmemesi olduğunu belirttiler.



Fiyatı beğenmeyenler ürünlerini geri çekiyor



TMO'nun alım yaptığı merkezlerden biri olan Germencik Tariş İncir Birliği'ne ürün getirdiklerini belirten Germencik Ortaklarlı üreticilerden Abdülaziz Şen, "Bize göre A kalite olan incir getirdik. İncir B kalite olarak belirlendi. A kalite ürün teslimi olmayınca TMO, B kalite ürün alamıyor. Şimdi ürünümüzü geri yükleyip eve götürüyoruz. Yeniden seçip tekrar getireceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA