Üreticiler için kolaboratif robot teknoloji seminerleri başlıyor

15.11.2019 12:07 | Son Güncelleme: 15.11.2019 12:07

Alanlarında dünya lideri olan Sick, Universal Robots ve Schunk (S.U.S.) her üreticinin kolaboratif teknolojiyi kullanabilmesi amacıyla güçlerini birleştiriyor ve SUS adını verdikleri seminerlerin birincisini İzmir'de gerçekleştiriyor.