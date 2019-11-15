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Üreticiler için kolaboratif robot teknoloji seminerleri başlıyor

Alanlarında dünya lideri olan Sick, Universal Robots ve Schunk (S.U.S.) her üreticinin kolaboratif teknolojiyi kullanabilmesi amacıyla güçlerini birleştiriyor ve SUS adını verdikleri seminerlerin birincisini İzmir'de gerçekleştiriyor.

15.11.2019 12:07 | Son Güncelleme: 15.11.2019 12:07
Üreticiler için kolaboratif robot teknoloji seminerleri başlıyor

Alanlarında dünya lideri olan Sick, Universal Robots ve Schunk (S.U.S.) her üreticinin kolaboratif teknolojiyi kullanabilmesi amacıyla güçlerini birleştiriyor ve SUS adını verdikleri seminerlerin birincisini İzmir'de gerçekleştiriyor.

Kaynak: Dunya.com

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