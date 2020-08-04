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Üreticiler fiyattan memnun, fındık hasadı sevinçle yapılıyor

Üreticiler fiyattan memnun, fındık hasadı sevinçle yapılıyor Ordu'da sahil kesimlerinde fındık hasadı sürüyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan fındık fiyatı, üreticilerin mutlu bir şekilde hasat yapmasını sağladı Ordu'da, 7 Ağustos olarak belirlenen fındık hasat tarihi...

04.08.2020 13:10 | Son Güncelleme: 04.08.2020 13:18

Üreticiler fiyattan memnun, fındık hasadı sevinçle yapılıyor

Ordu'da sahil kesimlerinde fındık hasadı sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan fındık fiyatı, üreticilerin mutlu bir şekilde hasat yapmasını sağladı

ORDU - Ordu'da, 7 Ağustos olarak belirlenen fındık hasat tarihi öncesi bazı üreticiler tarlalarda hasatlarını sürdürürken, açıklanan fiyatının üreticinin emeğini karşıladığını ifade ettiler.

Ordu'da, zor şartlar altında fındık hasadına başlayan üreticiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan fiyattan memnun. Ordu'nun sahil kesimlerinde 7 Ağustos olarak açıklanan fındık toplama tarihi öncesi bazı üreticiler, bahçelerde hasatlarını sürdürüyor. Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynağı olan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından geçtiğimiz haftalarda bu yıl için yaklaşık 665 bin ton olarak fındık, üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Sokağa çıkma yasağı, üreticileri fındık bahçelerine yoğunlaştırdı

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü (Kovid-19) salgınının yayılmasını engellemek adına uygulanan sokağa çıkma yasağı sürecinde üreticiler bahçelere girerek, mahsulleriyle ilgilendi. Üreticiler, bu sayede randımanın daha da yüksek olacağını ve bu yıl Ordu fındığı için açıklanan 22 liralık fiyatın, fındığın değerinin daha da yükselttiğini açıkladılar.

Öte yandan Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi ile, sahil kesimlerinde bulunan bazı tarlalarda olgunlaşan fındıkların hasadı sürerken, üreticiler toplanan fındıkları harmanlara taşımaya da başladı. Katır ve bölgede patpat olarak adlandırılan tarım aleti ile çuvallar bahçelerden harmanlara taşınıyor.

"Bundan iyisi can sağlığı"

Fındık üreticisi Orhan Demir, bugün itibariyle fındık hasadına başladıklarını söyledi. Bu yıl, fındık randımanının da yüksek olduğunu ifade eden Demir, "Açıklanan fiyat çok güzel. Bu fiyat beklenmiyordu bence, üreticiler için olsun, satıcılar için olsun çok iyi. Bu yıl zaten virüs nedeniyle insanlar bahçelerine ilgi gösterdi. Bundan iyisi can sağlığı. 50 randıman fındık 22 lira, belki ilerleyen zamanlarda daha da yükselir" dedi.

"Eskiden üreticiler manavların belirlediği fiyattan satıyordu"

Serdar Özçelik isimli üretici de erken açıklanan fiyatların herkesi mutlu ettiğine değinerek, "Şu anda fiyat tatmin edici ama bu şekilde kalmayacak ilerleyen zamanlarda daha da artacak. Şuan taban fiyat 22 lira ise ilerleyen zamanlarda daha da yüksek olacak. Fındık hasadı başlamadan fiyatların açıklanması da çok güzel. Gurbetçiler manavların belirlediği fiyattan erkenden fındıklarını satıyordu. Bu uygulama çok güzel, virüs salgınında bahçelerle ilgilendik, randıman da bu yıl çok güzel" diye konuştu.

Diğer fındık üreticiler de hasat sezonunun verimli geçmesini temenni ederek, memnun olduklarını kaydettiler.

Üreticiler fiyattan memnun, fındık hasadı sevinçle yapılıyor

Kaynak: İHA

Manşet

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