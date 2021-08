Üreticiler, fındık taban fiyatının açıklanmasını bekliyor

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, sahil kesimde fındık hasadının başladığını belirterek üreticilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak fındık fiyatını beklediklerini ifade etti.

Doğu Karadeniz'de fındık hasadına sayılı günler kaldı. Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Giresun, Ordu ve Trabzon'da üreticilerin sahil kesimlerde hasada başladığını belirterek, "Üreticinin gözü kulağı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak olan taban fiyat ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık alım politikasında" dedi.

Son iki yıldır hasat öncesi açıklanan fındık fiyatıyla birlikte üreticilerin mutlu bir şekilde bahçeye girdiğini söyleyen Karan, üreticilerin bu yıl halihazırda buruk bir hasat dönemi geçirdiğini ifade etti. Karan, özellikle sahil kesimlerinde aşırı sıcaktan kaynaklı lokal olarak fındıkta yanık görüldüğünü ve buna bağlı olarak dökülmeler olduğu için üreticilerin açıklanan tarihten önce bahçesine girerek hasada başladığını belirtti.

TMO aracılığıyla fındık alım fiyatının daha fazla geciktirilmeden açıklanması gerektiğini vurgulayan Karan, "Fındık taban fiyatının açıklanmadığı her gün üreticinin aleyhine işlemektedir. Bir an önce üretici fındıkta tek garantör kurum haline gelen TMO'ya ürününü kaç liradan satabileceğini bilmelidir. Fındık hasadında takvim hızlı işlemekte. Bugünlerde hasadına başlanılan fındık, harmana indikten sonra hızlı bir şekilde satışa hazır hale gelecektir. Gurbetçi olarak tabir edilen vatandaşlar ve acil ihtiyacı olan üreticiler bir an önce hasat işleminin tamamlayıp ürününü satmanın hesabını yapmakta. Taban fiyat, fındık baronlarının insafına bırakılmadan, üreticinin yüzünü güldürecek şekilde açıklanmalı. Eğer Türk fındığının değeri dolar bazında 3,5 dolar ise bu rakam baz alınarak bir fiyat açıklanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı