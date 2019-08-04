Üreticiler fındık bahçelerine kemençelerle girdi

Dünyanın en kaliteli fındığı olarak bilinen 'Giresun Fındığında' hasat başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 17 TL'lik fındık fiyatı üreticide olumlu karşılık bulunca hasada kemençe eşliğinde şenlik havasında başlandı

GİRESUN - Dünyanın en kaliteli fındığı olarak bilinen 'Giresun fındığı' için hasat zamanı başladı.

Giresunlu çiftçiler 17 lira olarak açıklanan fındık taban fiyatı ve rekoltenin yüksek olmasından dolayı hasada şenlik havasında başlayarak bahçeye kemençe eşliğinde atma türküler ile girdiler.

İmece usulü ile fındığa başlayanları ise bahçede Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'da yalnız bırakmadı. İmeceler ile bahçeye giren Şenlikoğlu, fındık toplayarak imeceler ile öğle yemeğini bahçede yedi. Şenlikoğlu: "Sezon öncesi ilk defa fiyat açıklandı" Sezona açıklanan fiyatında etkisiyle üreticilerin neşeli bir şekilde girdiğini belirten Şenlikoğlu, "Giresun'umuzda ve bütün Karadeniz'de artık fındık sezonumuz başlamış bulunmakta tabi bu seneki fındık sezonumuz çok daha neşeli çok daha eğlenceli çok daha güzel geçiyor. Öncelikle fındık fiyatı için Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen Bakanlarımıza bütün herkese çok teşekkür ediyoruz. İnsanımızın, Giresun'umuzun ve bütün Karadeniz'in beklentisi en çok geçim kaynağı olarak yoğun bir şekilde kullandığımız fındığın fiyatıydı. Bu sene cumhuriyet tarihinde ilk defa sezon öncesi fındık fiyatı açıklanarak hem de güzel bir fiyat verilerek insanımızın, Giresun'umuzun beklentisine cevap vererek inşallah güzel ve neşeli bir sezona başlamış bulunmaktayız. İstiyoruz ki insanımız, Giresunlumuz ve bütün fındık üreticileri şöyle güzel bir sezon geçirsinler hem ihtiyaçlarını karşılasınlar hem de neşeli bir şekilde hasatlarını yapsınlar" dedi.

"Fiyatta iyi rekolte de"

Fiyatın yanı sıra rekoltenin de üreticiyi memnun ettiğini kaydeden Şenlikoğlui rekoltenin ise 700 bin ton civarında olduğunu ifade etti.

Şenlikoğlu, "Fındık bizim ana geçim kaynağımız bu sene rekolte açısından da çok güzel bir sezon yakaladığımızı düşünüyoruz. Bu yıl içerisinde yaklaşık 700 bin ton civarında toplamda bir rekolte beklentimiz var. Giresun içinde hemen hemen yılların en yüksek rekoltesine sahip bulunmaktayız. İnşallah şehrimizde insanımızın ihtiyaçlarına derman olacaktır diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Fındık fiyatları açıklanırken Giresun kalite fındığa ayrı bir fiyat veriliyor" diyen Aytekin Şenlikoğlu, "Giresun kalite fındık daha yağlı içerik itibariyle sanayi ve diğer alanlara daha uygun bir yapıya sahip olduğu için ayrı bir fiyatlandırmayla gidiyor ancak fındığın genel anlamda ciddi bir önemi var. Bu anlamda ülkemize fındığın genel getirisine baktığımız zaman tarım ürünleri arasında da en başlarda yer alan bir tarım ürünüdür. Bu sebeple 50 randıman gelen Giresun kalite fındığa 17 lira taban fiyat belirlendi. Ancak inşallah randımanımız daha da yüksek çıkarak 18 - 19 liraya hatta doğrudan tarım desteğini de dikkate alırsan 20 lirayı bulacaktır buda şehrimize ekonomik olarak yapılmış bir yatırımdır diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bahçede çalışan imeceler ise genel olarak hasadın güzel geçtiğini kendilerini zorlayan tek şeyin engebeli arazi olduğunu belirterek, bu sezon tüm yorgunlukları ise açıklanan fiyatın aldığını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiler.

Kaynak: İHA