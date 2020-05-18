Üreticiler coğrafi işaretli "uzun elma" rekoltesinden umutlu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Üreticiler coğrafi işaretli "uzun elma" rekoltesinden umutlu

Türkiye'de sadece Kars'ın Kağızman ilçesinde yetiştirilen, şekli dolayısıyla "uzun elma" olarak nitelendirilen ve coğrafi işaret tescil belgesi alan elma, bu yıl rekoltesiyle çiftçinin yüzünü güldürecek.

Üreticiler coğrafi işaretli
18.05.2020 12:38 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:38

Türkiye'de sadece Kars'ın Kağızman ilçesinde yetiştirilen, şekli dolayısıyla "uzun elma" olarak nitelendirilen ve coğrafi işaret tescil belgesi alan elma, bu yıl rekoltesiyle çiftçinin yüzünü güldürecek.

Kağızman ilçesinde 1300 rakımlı arazilerde yetiştirilen, endemik olmasının yanı sıra yavaş yavaş olgunlaşmasıyla lezzetli bir meyve olarak bilinen "uzun elma"da yüksek rekolte öngörülüyor.

Coğrafi işaret tescil belgesiyle marka olarak Türkiye ve dünya pazarına açılması hedeflenen elma üretimi için yeni tip koronavirüs salgını riskine rağmen üreticiler bahçelerde hummalı çalışma yürütüyor.

Aromasının yanı sıra şekliyle ön plana çıkan uzun elma, çekirdek bölümündeki yıldız şekliyle de dikkati çekiyor.

Hava sıcaklığının bu yıl ilçede iyi seyretmesi ve ağaçların önceki yıllara göre daha fazla çiçek açması üreticileri sevindirdi.

Ağacı dallarında kendini gösteren elmanın bu yıl önceki yıllara göre daha fazla verim vermesi bekleniyor.

Kağızman Ziraat Odası Başkanı Sülhettin Günday, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların ilçede iyi seyretmesi nedeniyle elma ağaçlarının güzel bir dönem geçirdiğini belirterek, "Uzun elmamız bu sene diğer yıllara göre daha iyi. Kağızman'a özgü bu elma dünyanın hiçbir yerinde bulunmuyor." dedi.

Uzun elmanın bir tarafı beyaz diğer kısmı kırmızı

Bu yıl yüksek rekolte beklediklerini ifade eden Günday, "Kağızman'a has yetişen elmanın raf ömrü daha da uzun, soğuk hava deposuna girmeden dayanabilen bir elma. Çok güzel lezzeti var, elmayı kestiğinizde ise yıldız şeklinde çekirdeklerini görebilirsiniz. Her yerden talep geliyor ve her yere gönderiyoruz. Elmanın bir tarafı beyaz bir tarafı da kırmızıdır, dünyada sevilen, tercih edilen bir türdür." diye konuştu.

Uzun elma üreticisi Engin Toper de uzun elmanın aroma bakımından lezzetli olduğunu anlatarak, "Soğuk hava deposuna girmeden uzun süre kalan bir elma. Bu yıl ağaçlar çok güzel çiçek açtı, meyve kendini göstermeye başladı, iyi bir verim bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kağızman'da kayısının yanı sıra uzun elmaya da ilginin arttığını ve elma bahçelerinin de çoğaldığını ifade eden Toper, şunları kaydetti:

"Elmamız büyük marketlerde kendini göstermeye başladı, coğrafi işaret tescilini almasıyla iyi bir değer kazandı. İnşallah ilçeye iyi bir gelir kaynağı olur, yoğun bir ilgi var. Kağızman Belediyesi de çiftçilere elma ağacı fidesi dağıttı. İlerleyen dönemlerde uzun elma daha da kendini gösterecektir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle...
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi Haber
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk Haber
Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı Haber
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor Haber
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını azaltıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını...
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli
6 saatlik sokağa çıkma iznini fırsat bilen 65 yaş üstü vatandaşlar denize girdi
6 saatlik sokağa çıkma iznini fırsat bilen 65 yaş üstü vatandaşlar denize girdi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz
ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti
Beylikdüzü'nde kaza yapan gençleri darp etmek isteyen babaya zabıta engel oldu
Beylikdüzü'nde kaza yapan gençleri darp etmek isteyen babaya zabıta engel oldu
Ot toplamaya giden eczacı kalfası, ayı saldırısına uğradı: Ayıyı uçuruma iterek kurtuldum
Ot toplamaya giden eczacı kalfası, ayı saldırısına uğradı: Ayıyı uçuruma iterek kurtuldum
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı: Önümüzdekini 2 metre mesafeden izlemeliyiz
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı: Önümüzdekini 2 metre mesafeden izlemeliyiz
Sokağa çıkma izinlerini kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar: Günde bir saate bile razıyız
Sokağa çıkma izinlerini kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar: Günde bir saate bile razıyız
Türkiye'nin birçok ilinde bugün sıcaklık rekoru kırıldı
Türkiye'nin birçok ilinde bugün sıcaklık rekoru kırıldı
Cezayir'de bayramlaşırken tokalaşma ve sarılma yasaklandı
Cezayir'de bayramlaşırken tokalaşma ve sarılma yasaklandı
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 44 oldu, 1368 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 44 oldu, 1368 yeni vaka tespit edildi
İngiltere'de bilim insanlarından korkutan açıklama: Negatif çıkan testlerin yüzde 30'u yanlış olabilir
İngiltere'de bilim insanlarından korkutan açıklama: Negatif çıkan testlerin yüzde 30'u yanlış olabilir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Dr. Yavuz Kalaycı paylaşımı: Mücadelesi için minnettarız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Dr. Yavuz Kalaycı paylaşımı: Mücadelesi için minnettarız
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
KKTC'de bir aydır koronavirüs vakası görülmedi
KKTC'de bir aydır koronavirüs vakası görülmedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Neva Ebru Şallı Sezen Aksu Sinan Özen
Spor Ali Koç Tamer Tuna Caner Erkin Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Çocuk Kadın İngiltere
Şu an buradasınız: Üreticiler coğrafi işaretli "uzun elma" rekoltesinden umutlu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 12:38:13. #1.15#
title