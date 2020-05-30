Üreticiler artan meyve talebine yetişemiyor Egeli çiftçiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde büyük talep gören bahar meyvelerinden çileği tüketicilere yetiştirmek için yoğun mesai yapıyor.

Egeli çiftçiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde büyük talep gören bahar meyvelerinden çileği tüketicilere yetiştirmek için yoğun mesai yapıyor.

Aydın'ın verimli topraklarında başlayan meyve hasadı büyük bir hızla devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde bahçelere giren üreticiler, topladıkları çilekleri toptancı haline gönderiyor.

Önceki yıllara göre kalite ve verim anlamında bereketli bir sezon yaşayan üreticiler, Kovid-19 salgını döneminde artan talebi karşılamaya çalışıyor.

Çilek üreticisi Kurtay Alıntışık ise ürününün yaklaşık yarısını başta Rusya olmak üzere, farklı ülkelere ihraç ettiklerini aktardı.

Bu dönemde iç tüketimin arttığına işaret eden Alıntışık, "Geçen yıl iç piyasaya günde 25 ton çilek gönderirken şimdi bu yıl 40 tona çıktı." dedi.

Kaynak: AA