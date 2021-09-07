Üreticiler arıların ölmemesi için mücadele veriyor

Dünya çam balı üretiminin yüzde 90'ını, Türkiye çam balı üretiminin ise yüzde 75-80'lik bölümünün karşılandığı Muğla'da bal üreticileri, iklim değişikliği ve kuraklıktan sonra orman yangınları nedeniyle zor günler yaşıyor.

Dünya çam balı üretiminin yüzde 90'ını, Türkiye çam balı üretiminin ise yüzde 75-80'lik bölümünün karşılandığı Muğla'da bal üreticileri, iklim değişikliği ve kuraklıktan sonra orman yangınları nedeniyle zor günler yaşıyor.

Eylül ayının ilk haftasında birinci bal sağımını yapması gereken çam balı üreticileri, ağaçlarda basra oluşmaması nedeniyle birinci kesim çam balı kesimini yapamıyor. Kovanlardaki arıların yaşaması için sürekli olarak kovanlara şeker şurubu takviyesi yapıyorlar.

Normal sezonlarda 20 bin ton çam balı üretiminin yapıldığı Muğla'da bal üretiminin yapıldığı Milas, Marmaris ve Köyceğiz'deki ormanlık alanlarda çıkan orman yangınları sonrası bal üretiminin en yoğun yapılacağı alanlardan Menteşe ilçesi Kıran, Denizova, Sarnıç mahalleleri ile Ula'nın Akyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanlara bal üretimi için arıcı gelmemesi dikkat çekti.

Kıran ve Sarnıç mahallelerindeki bal ormanlarında az sayıda kovan bulunurken, kovan sahipleri çam balı üretimi için gerekli iklim şartlarının oluşmaması nedeniyle kovanlarına şeker şurubu ilave ederek kovanlarını ormanlık alanda bıraktı.

Kıran bal ormanında arılarına şeker şurubu veren Sarnıç Mahallesi'nden bal üreticisi Duran Şahin, Mart ayından bu yana arıların yaşaması için sürekli şeker şurubu verdiğini söyledi. Şahin, "Şu anda bal üretimi için ortam yok. Nem olması lazım. Kuraklık iklim değişikliği nedeniyle sıcak sürekli oluyor. Arı bal bulamıyor. Basra şu anda böcekler küçük diyorlar, nem olmayınca gelişmiyor. Nasıl bahçeye su verirsen büyürse Basra böceği de nem ile çiğ ile büyüyor. Şu anda şeker ile besliyoruz. Benim geçen sene ve ondan evvelki sene de aynı arım vardı. Evvel sene 30 teneke bal aldım. Geçen sene 20 teneke aldım. Bu sene daha alamadık arıları besliyoruz. Borcumuz 50-60 bin lira oldu. Kredi çekmiştim. Şu anda ümidim yok. Eylül ayındayız. Eylül ayının 10-15'lerinde sağım yapmamız lazım. Daha bal nerede olduğu belli değil. Kovanın içini gördünüz. Yangınlar geçen gün dört bir yanımızdan geldi. Hava bulutlu ve yağmur yağacak gibi oldu. Kül kar gibi yağıyor. Onun da böceğe zararı oldu. Bu basra böceği aynı ipek böceği gibi elinle dokunsan ölür" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı