Üreticiden Vatandaşlara Bedava Erik

Gaziantep'in Araban ilçesindeki bir erik üreticisi vatandaşlara bahçesindeki meyveleri bedava veriyor.

İlçenin Fırat Nehri'ne yakın mevkisinde bahçesi bulunan İsmet Sümbül, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun yıllardır erik ürettiğini söyledi.

İsteyen herkesin gelip bahçeden istediği kadar meyve alıp yiyebildiğini ve evine de götürdüğünü kaydeden Sümbül, bunun için kimseden ücret talep etmediğini belirtti.

Sümbül, "Babamdan kalan arazide yetiştirdiğim erikleri dileyen herkes gelip alıp yiyebilir, evine de götürebilir." dedi.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Sırataşlar Mahallesi'nden gelerek Sümbül'ün bahçesinde erik toplayan Müslüm Açar ve oğlu Delil Açar, yıllardır buraya gelip İsmet Sümbül'ün eriklerinden aldıklarını ve kendisinin bunun için para istemediğini kaydetti.

Müslüm Açar, "İsmet Bey, sadece bizden değil, bahçeye gelip meyve toplayan hiç kimseden para almaz. Allah ondan razı olsun." ifadesini kullandı.