Üreticiden Tüketiciye Yerli Sandalye

İstanbul, Ümraniye'de bulunan Genç Sandalye'nin işletmecilerinden Müberra Güneş, "Firmamız 30 yıldır kesintisiz olarak hizmetini sürdürüyor. Her kesime ve her kitleye hitap ediyoruz. Ham olarak sandalye imalatı yapıyoruz. Klasik-modern her çizgiye ve bütçeye uygun üretimimiz mevcut." dedi.

DEV EKİPLE HİZMET

Firmanın işletmecilerinden Hikmet Güneş ve Salih Karataş 1988 yılında beri hizmet verdiklerini 10 kişilik bir ekiple müşterilerinin istek ve arzularına cevap verdiklerini ifade ettiler.

"KALİFİYE ELEMAN SIKINTISI YAŞANIYOR"

Salih Karataş, "Biz burada sadece fabrikasyon üretim yapmıyoruz. Özel tasarım üretimlerde yapıyoruz. Müşterilerimiz beğendikleri modellerin çizimlerini ya da fotoğraflarını getiriyor biz de onların beğenilerine göre isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Kalifiye elaman sıkıntısı yaşadığımız dönemler oluyor." sözlerine yer verdi.

"HEDEFİMİZ DAHA ÇOK ÜRETMEK VE DAHA ÇOK ÇALIŞMAK"

Müberra Güneş, "Genç Sandalye olarak biz yurt dışı pazarına açılmak istiyoruz ve bu pazarda daha iyi daha kalite ürünler satmak istiyoruz. Hedefimiz daha çok üretmek daha çok çalışmak. Bizim önceliğimiz müşterinin hayalindeki tasarımı ona verebilmek ve onu buradan mutlu göndermek." diye konuştu.