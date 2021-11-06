ÜRETİCİDEN TESCİLLİ 'BODRUM MANDALİNASI' İÇİN YERLİ DESTEK ÖNERİSİ

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde erkenci mandalinaların hasadı başlarken, tescilli ürün olan 'Bodrum mandalinasının 1 ay sonra hasadı yapılacak. Bodrum mandalinasının yerli müesseseler tarafından ürünlerinde kullanılması gerektiğini ve bu konuda kampanya yapılmasını öneren üretici Erman Aras Bodrum mandalinasının yaşatılması için yetkililerden bu konuda destek beklediklerini söyledi.

Türkiye'nin ve dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da turizm sezonun ardından kışın başlamasıyla birlikte mandalina hasadı başladı. Bu kapsamda, çekirdeksiz erkenci mandalinalar üreticinin hasat yapmasının ardından tüketiciyle buluştu. Coğrafi işaret alan tescilli Bodrum mandalinasının hasadı ise aralık ayı içerisinde yapılacak. Geçtiğimiz senelere göre, rekoltenin yüksek olduğu bu yılda üreticinin yüzü gülerken, Bodrum mandalinasının uzun yıllar önce ihraç edildiği ancak günümüzde turizmin gelişmesiyle birlikte bahçelerin eridiği ve ürünlerin iç piyasaya satıldığı belirtildi. Yerli müesseseler ile işbirliği yapılarak Bodrum mandalinasının firmaların menülerinde ve ürünlerinde kullanılması gerektiğini söyleyen Erman Aras, bu konuda yetkililerden kampanya yapılması çağrısında bulundu.

TURİZMİN GELİŞMESİYLE BAHÇELER ERİDİ

Uzun yıllardır mandalina yetiştiriciliği yapan Erman Aras (63), Bodrum olarak çok şanslı bir yöredeyiz, yoğun turizm mevsimi bitiyor. Arkasından hemen mandalina sezonu başlıyor. Bodrum'da olan mandalina çeşitleri çekirdekli dediğimiz coğrafi işaretli olan bol kokulu aromalı yerli Bodrum mandalinasıdır. Aralık ayında çıkar. Çekirdeksiz olan erkenci mandalinalarımız var. Bu yıl rekolte gayet güzel. Geçen yıl biraz daha düşüktü. Bu sene sanıyorum çiftçi arkadaşlarımızın hepsinin yüzü gülecek. Eski yıllara baktığımızda, Bodrum'daki mandalinaların hepsi yurt dışına ihraç olan ürünlerdi. Turizmin gelişmesiyle birlikte, mandalina bahçeleri eriyor. Rekoltede çok düştü o yüzden şu an, ihracat olarak herhangi bir ürün yapılmıyor ama iç piyasada kullanıyoruz. Eskiden burada mandalina işleme fabrikası vardı ve bahçeden gelip alış yaklaşık 1 dolar civarındaydı. Bugün baktığınız zaman bahçeden alış 1 lira civarında çiftçi açısından geri gidiş var. Babam zamanında mandalina geliriyle 4 evladını üniversitede okutabilmiş. Bu zamanda kilosu 1 dolardan satılabilse çiftçi yine çocuklarını rahatlıkla okutabilir dedi.

'YERLİ MÜESSESELER İLE İŞBİRLİĞİ YAPILMALI'

Bodrum mandalinasının değerinin kaybedilmemesi için yerli müesseseler ile çalışma yapılması gerektiğini söyleyen Erman Aras, Bodrum yerli mandalinası özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında yeşil formu dediğimiz, henüz tatlanmamış formuyla içeceklere katılabilecek nefis bir aroması var. Dünyada en çok lime kullanılıyor. Lime da yurt dışından gelen bir ürün, limonun küçük versiyonu. Bodrum yerli mandalina da aromasıyla buna eşdeğer bir ürün olabilir. Biz istiyoruz ki Bodrum'daki bütün müesseseler menülerinde mutlaka Bodrum mandalinasıyla ilgili bir ürün olmalı. Yetkililere buradan sesleniyorum eğer biz Bodrum'daki bütün müesseselerde Bodrum mandalinasıyla ilgili bir ürün oluşturabilirsek o zaman hem yeşili korumuş oluruz hem de sürdürülebilir bir turizmin önünü açmış oluruz. En önemlisi de mandalina bahçelerinin daha da erimesini engeller, yeni mandalina bahçelerini yapılmasına teşvik ederiz. Müesseseler için mandalinadan limonata yapılabilir. Su veya soda ikramlarında yeşil formda birer dilim içerisine koydukları zaman aromalı bir içecek sunmuş olabilirler. Esansı yüksek olduğu için kolonyası veya kozmetik ürünlerde kullanılabilir diye konuştu.