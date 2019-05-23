Üreticiden Şehit Aileleri ve Gazilere Ücretsiz Sarımsak

Gaziantep'in Araban ilçesindeki bir üretici şehit aileleri ve gazilerin bir yıllık sarımsak ihtiyacını ücretsiz karşılayacağını söyledi.

İlçede sarımsak hasadına günler kala çiftçiler, kilogramı 10-12 liradan olmak üzere toptan siparişleri almaya başladı.

Öte yandan Arabanlı üretici Tahir Öztürk, gazetecilere, bu yıl hasadını yapacakları sarımsaklardan Gaziantep'teki tüm şehit aileleri ve gazilerin bir yıllık sarımsak ihtiyacını ücretsiz karşılayacağını belirtti.

Öztürk, ülkenin birliği ve bütünlüğü için canları pahasına direnen şehitlerin aileleri için kendisinin de bir şeyler yapmak istediğini ifade ederek, "Babadan kalma, kendime ait tarlamda ve Araban ilçesinin farklı bölgelerinde yıllık kiralama usulü ile icar ettiğim tarlalarda sarımsak üretiyorum. Bunlardan şehit aileleri ve gazilerin kışlık sarımsak ihtiyaçlarını ücretsiz temin ederek ekonomilerine destek sağlamak istiyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Şehit aileleri bize şehitlerimizin emanetidir. Devletimiz, şehit aileleri ve gazilerin her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor ama bizim de şehitlerimizin emanetlerine imkanımız dahilinde destek olmamız şart." diye konuştu.

Kaynak: AA