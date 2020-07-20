Üreticiden 'rengine bakarak yumurta satın almayın' uyarısı
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Üreticiden 'rengine bakarak yumurta satın almayın' uyarısı

İZMİR'de doğal ve organik ürünlerin satıldığı bir çiftlikte işletmecilik yapan Bilge Altınmakas Özgenoğlu, yumurtanın rengine bakılarak değil, ambalaj üzerindeki sertifikasyon numarasına bakılarak satın alınması gerektiği uyarısında bulundu.

Üreticiden 'rengine bakarak yumurta satın almayın' uyarısı
20.07.2020 08:11 | Son Güncelleme: 20.07.2020 08:29

İZMİR'de doğal ve organik ürünlerin satıldığı bir çiftlikte işletmecilik yapan Bilge Altınmakas Özgenoğlu, yumurtanın rengine bakılarak değil, ambalaj üzerindeki sertifikasyon numarasına bakılarak satın alınması gerektiği uyarısında bulundu.

Bornava ilçesinde doğal ve organik ürünlerin satıldığı bir çiftliğin işletmeciliğini yapan Bilge Altınmakas Özgenoğlu, vatandaşların organik ve doğal yumurta almak istediği zaman kahverengi yumurtayı satın aldıklarını ancak bu tercihin yanlış olduğunu ifade etti. Yumurtanın satın alınırken rengine değil, ambalajı üzerinde yazan sertifikasyon numarasına bakılarak satın alınması gerektiğini ifade eden Özgenoğlu, "Vatandaş, organik yumurta satın almak istediği zaman kahverengi yumurtaya yöneliyor. Kahverengi yumurtayı köy yumurtası olarak gördüğü için sağlıklı yumurta olarak düşünüyor, beyaz yumurtayı ise daha sağlıksız olarak düşünüyor. Yumurtanın rengine bakarak, organiktir veya değildir algısı yanlıştır. Dikkat edilmesi gereken şey; yumurtanın rengi değil, ambalaj üzerinde yer alan 0, 1, 2 ve 3 numaralarıdır. Bu numaralar yumurtanın yetiştirilme metotlarıdır. Ambalaj üzerinde 0 değeri var ise tavuğun organik yem ile beslendiğini ve yumurtanın organik olduğu anlaşılır. Eğer ambalaj üzerinde yetiştirilme metodu 1 yazıyorsa bu tavuğun gezen tavuk olduğu anlamına gelir. Eğer ambalaj üzerinde 2 numara yazıyorsa bu da kümeste yetişen tavuklardan elde edilen bir yumurtanın olduğu anlamına gelir. Gezme alanının olmadığını ve tamamen ticari amaç güden işletmelerde yumurtanın elde edildiği anlamına gelen yumurta ambalajlarında ise 3 değeri yer alır. Yani tüketici yumurta alırken rengine değil ambalaj üzerinde yer alan sayıları okuması gerekiyor" dedi.

'YUMURTANIN KOYU RENGİNE ALDANMAYIN'Bazı tüketicilerin yumurtanın sarısının daha koyu olmasını tercih ettiklerini, ancak bunun tavuğun iyi beslendiği anlamına gelmediğine dikkat çeken Özgenoğlu, şöyle devam etti:

"Üzerinde damga bulunan yumurtaları tercih edilmeli. Yumurta yenildiği zaman içinin daha kırmızı olması tavuğun çok daha iyi beslendiği anlamına gelmemektedir. Örneğin; tavuğa kırmızı renkte bir biber yedirildiyse yumurtanın sarı renkte olan kısmı o kadar kırmızı renge döner. İçi çok kırmızı olan bir yumurtanın iyi bir yumurta olduğu anlamına gelmeyebilir. Yumurtanın daha iri olması, küçük olması yumurtanın iyi veya kötü bir yumurta olduğuna dair bir bilgi vermez. Yumurtaya, süt ve peynir ürünlerine olduğu gibi özen gösterilmesi gerekiyor. Protein değeri olan bir ürün ve çok kıymetli. Mutlaka tüketilmesi gerekiyor."


Kaynak: DHA

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