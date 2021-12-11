ÜRETİCİDE 3 LİRA 30 KURUŞ, MARKETTE 18 LİRA

SON günlerde sütün litre fiyatı marketlerde 18 lirayı buldu. Oysa üretici 3 lira 30 kuruşa satıyor. Çatalca'da süt üreticiliği yapan Recep Karataban, "Toptancı 3 liraya topluyor artık değerlendirip 10 lira ve üzeri insanlara acımadan satıyorlar" dedi.

Süt fiyatları durdurulamıyor. Bir litre tam yağlı sütün fiyatı, market raflarında 18 liraya kadar yükseldi. Sütün litresini aylardır 3 lira 30 kuruştan sattıklarını belirten üreticiler ise artan maliyetlerden dert yandı. Üreticilere göre, market raflarındaki fiyat artışı ise aracılık yapan toptancılardan kaynaklı. Örcünlü Mahallesi'nde 13 büyükbaş hayvanı bulunan süt üreticisi Recep Karataba, piyasalardaki fiyat dalgalanmalarının, özellikle hayvan beslerken kullandıkları yemlerin aşırı şekilde zamlanmasının maliyetlerini artırdığını da vurguladı. Hayvanlardan elde ettikleri sütün fiyatının da aynı oranda yükselmemesi nedeniyle kazançlarında eskiye göre düşüş olduğunu aktaran Karataban, şöyle konuştu: "Bir litre sütün fiyatı 3 lira ile 3.5 lira arasında değişiyor. Bazıları 3 liradan alıyor sütü bazıları ise 3.5 liraya alıyor. Yem fiyatı geçen sene 80 liraydı, şimdi 230 lira. Yem fiyatı üç misli arttı ama süt fiyatı değişmedi. Fiyatlar marketlerde ise 10 liranın üzerinde. Bu durum çok garip. 3 liradan alıyorlar. Bu durumu yetkililerin çözmesi gerekiyor. Bu durumun diğer sebeplerinden biri ulaştırma. Çünkü 3 ay önce mazot 6 liraydı şimdi 10 lira. Toptancı bu durumu da değerlendiriyor. Geçen sene de sütün litresi 3 liraydı. Toptancı 3 liraya topluyor artık değerlendirip 10 lira ve üzeri insanlara acımadan satıyorlar" dedi.

Çatalca'da 15 büyükbaş hayvanıyla süt üreticiliğine devam eden Nurettin Arda ise, "Bugün süt fiyatı 3 lira 30 kuruş. Yem fiyatları ise geçen sene 80 liraydı bu sene 230 lira. Boşa çalışıyoruz" dedi.