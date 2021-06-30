'Üretici ve İkinci El Pazarı' pazar günleri açılacak
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'Üretici ve İkinci El Pazarı' pazar günleri açılacak

'Üretici ve İkinci El Pazarı' pazar günleri açılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Pandemi sürecinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle perşembe günleri Yunus Emre Millet Çarşısı içerisinde kurulan üretici ve ikinci el pazarı, 4 Temmuz Pazar gününden itibaren pazar günleri kurulacak.

Pandemi sürecinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle perşembe günleri Yunus Emre Millet Çarşısı içerisinde kurulan üretici ve ikinci el pazarı, 4 Temmuz Pazar gününden itibaren pazar günleri kurulacak.

Türkiye'nin en modern 2 katlı kapalı pazaryerlerinden birini içerisinde barındıran Yunus Emre Millet Çarşısı'nda korona virüs tedbirleri nedeniyle perşembe günleri kurulan üretici pazarı, 4 Temmuz Pazar gününden itibaren pazar günleri kurulacak. Pazarın birinci katında üretici pazarı, ikinci katında ise ikinci el eşya pazarı olacak. Pazarda tezgah açan üreticiler ve alışveriş yapan vatandaşlar, pazar günleri bu hizmetten yararlanabilecek. Perşembe günü (yarın) ise üretici pazarı kurulmayacak.

Horozköy Pazarı da pazar günü kurulacak

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle çarşamba günü açılan Horozköy Pazarı da, 4 Temmuz Pazar gününden itibaren pazar günleri kurulmaya başlanacak. - MANİSA

'Üretici ve İkinci El Pazarı' pazar günleri açılacak
'Üretici ve İkinci El Pazarı' pazar günleri açılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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