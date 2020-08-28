Üretici üzüm fiyatlarından memnun Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk Manisa'daki üzüm üreticileriyle bir araya gelerek üzüm hasat ve kurutma çalışmalarını yerinde inceledi.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk Manisa'daki üzüm üreticileriyle bir araya gelerek üzüm hasat ve kurutma çalışmalarını yerinde inceledi. Çekirdeksiz kuru üzümde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından 12,5 lira olarak açıklanan fiyatın üreticileri mutlu ettiğini kaydeden Öztürk, TMO'un 7 Eylül tarihinden itibaren alımlara başlayacağını belirtti.

28.08.2020 tarihinde Hacıhaliller Mahallesi ve Saruhanlı İlçesindeki hasat çalışmalarına katılan İl Müdürü Öztürk'e Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gökmen Kaya, Saruhanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aytekin Yaralı ile konu uzmanı teknik personeller eşlik etti.

Metin Öztürk, üzüm hasat ve kurutma çalışmalarında üreticilerle bir araya gelerek üzüm kesti, sergilerdeki kurutma çalışmalarına eşlik ederken, üreticilerden gelen görüş ve önerileri dinledi.

Dünyaca ünlü Sultani Çekirdeksiz Üzüm hasadının Manisa'da başladığını ve toplanan üzümlerin sergilerde kurutulmaya bırakıldığını ifade eden İl Müdürü Metin Öztürk, "Dün itibariyle Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli 271 bin ton olarak Çekirdeksiz Sultani Üzümün Ülkemizdeki rekoltesini açıkladı. Sultani Çekirdeksiz Üzümün yüzde 85' i ilimizde üretilmektedir. Bahse konu ürün, 550 milyon dolarlık ihracata konu bir ürün. Kış sezonundaki çalışmalarından tutunda, hasada ve hasat sonrası kaldırmaya kadar çok önemli, çok hassas işlem ve süreçlerden geçen bir üründen bahsediyoruz. Bu yıl Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli, 9 numara üzümün kilogramını 12,50 TL olarak açıkladı. Bu da çiftçilerimizde memnuniyet uyandırdı. Manisa, Alaşehir, Buldan, Sarıgöl, Salihli, Turgutlu ve Saruhanlı olmak üzere Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), toplam 7 alım merkezi üzerinden 7 Eylül 2020 tarihinden itibaren alım sürecine başlayacak. Çiftçilerimiz Çiftçi Kayıt Sistemi üzerinden aldıkları belgelerle müracaat ettiklerinde TMO'nun ilgili alım yerleri çekirdeksiz kuru üzümü fiyatında, ederinde almış olacak. Çekirdeksiz kuru üzüm her yönüyle özel işçilik isteyen, özel bir çalışma ve gayret isteyen bir ürün. Manisalı üreticilerimizde toprağın dilinden anlayan üreticiler olarak en hassas şekilde Amerika'sından, Avrupası'na, Japonya'sına kadar bu ihracat ürününü en iyi şekilde üretip dünya sofralarına arz ediyorlar.

Hasat ve kurutma çalışmalarında üreticilerimize kolaylıklar diliyor, sezonun hayırlı ve uğurlu olmasını, ürünlerinin bol, kazançlarının bereketli olmasını temenni ediyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA