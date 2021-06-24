Üretici sorunlarını çözmek için sahaya indiler
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Üretici sorunlarını çözmek için sahaya indiler

Üretici sorunlarını çözmek için sahaya indiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Akhisar ilçesine bağlı Gökçeahmet Mahallesi'nde açılması planlanan sondaj kuyuları ile ilgili arazi etüt çalışması yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Akhisar ilçesine bağlı Gökçeahmet Mahallesi'nde açılması planlanan sondaj kuyuları ile ilgili arazi etüt çalışması yaptı.

Manisa il genelinde tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında önemli çalışmalar gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultuda çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yaşanan iklim değişikliğinin etkisiyle küresel ısınma ve vahşi sulama yapılması nedeniyle su kaynaklarının azalmasına bağlı olarak yaşanan süreçte, suyun tasarruflu kullanılması, mahallede hizmet veren sulama tesisinin işletme planı, yapılacak ilave yatırımlar ve 2021 yılı sulama sezonu hakkında vatandaşlara bilgi verildi. Yapılan toplantıya Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Ali Aybars Özbilgin, Gökçeahmet Mahalle Muhtarı Muhammed Mustafa Özdemir, Kırsal Hizmetler Dairesine bağlı teknik personeller ve vatandaşlar katıldı.

Gökçeahmet Mahallesi'nde tarımsal sulama suyunun yetersizliği konusunda sıkıntı yaşayan vatandaşların başvurusu üzerine Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, 5 bin 620 dekar tarım arazisinin sulandığı sulama tesisine, ek su kaynağı temin etmek için iki adet sondaj açılması için çalışmalar başlatıldı. Mevcut sondajlardan yapılan sulamada, sezonda sorun yaşanmaması için bakım onarım çalışmaları tamamlanarak tesis sezona hazır hale getirildi.

Çalışmalarla ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün önderliğinde üretken belediyecilik anlayışı ile tarımsal üretimin devamlılığı ve sürdürülebilirliği konusunda çiftçilerimizi destekliyoruz. İçerisinde bulunduğumuz salgın döneminde tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Çiftçilerimizin gelir düzeylerinin artırılması, tüketicilere güvenilir gıda teminine yardımcı olmak, ürün çeşitliliğini ve verimliliği arttırmak, kısıtlı olan tarım alanlarından maksimum fayda sağlayabilmek, bölgede tarımsal üretim yönünden faaliyetlerin gelişmesini sağlayarak öncelikli olarak bölgenin ve ülkemizin ihtiyacını karşılamak amacındayız. Bu amaca ulaşmak için projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Gökçeahmet Mahallesi, önemli bir üretim potansiyeline sahip. Vatandaşlarımızın geçmiş yıllarda yaşadıkları sorunlar nedeniyle Valilik Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararı ile 2021 yılında Büyükşehir Belediyesine devir edilen sulama tesisinde bakım onarım çalışmaları tamamlanmıştır. Arazilerin su ihtiyacının karşılanabilmesi için yeni yatırım planlaması yapılmıştır. Yapılacak yeni yatırımların devreye girmesi ile birlikte yaşanan sorunlara kalıcı çözüm üretilmiş olacaktır. Üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun. Ürününüz bol kazancınız bereketli olsun" denildi. - MANİSA

Üretici sorunlarını çözmek için sahaya indiler
Üretici sorunlarını çözmek için sahaya indiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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