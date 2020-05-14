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Üretici 'sarı altın'a yöneldi mısır ekimi iki kat arttı

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, Eskişehir'de ve ülke genelinde üreticinin mısır ekimine yöneldiğini belirterek, mısır ekiminin önceki yıllara nazaran iki kat arttığını söyledi.

Üretici 'sarı altın'a yöneldi mısır ekimi iki kat arttı
14.05.2020 12:13 | Son Güncelleme: 14.05.2020 12:14

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, Eskişehir'de ve ülke genelinde üreticinin mısır ekimine yöneldiğini belirterek, mısır ekiminin önceki yıllara nazaran iki kat arttığını söyledi.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden olan Eskişehir'de, çiftçinin alternatif ürün konusunda göz bebeği olarak nitelendirilen mısırlar gelişimini sürdürüyor. Bu kapsamda üreticilerden yoğun ilgi gören mısırın ekiminde artış meydana geldi. Hububat ürünlerine kıyasla tonajda daha verimli olan mısırda ekim ikiye katlandı.

"Mısır ekimi geçtiğimiz yıllara göre ikiye katlandı"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, birçok bölgede sarı altın olarak adlandırılan mısırın ekiminin iki kat arttığını söyledi. Buluşan, "Mısır son 3 yıldır Eskişehir'de ve ülkemiz genelinde alternatif haline geldi. Tepebaşı bölgemizde adeta üreticimiz mısıra dönmeye başladı. Mısır ekimi geçtiğimiz yıllara göre ikiye katlandı. Mısırın alıcısının olması üreticiyi umutlandırdı. Üretici buğday ve arpada para kazanamayınca mısırın fiyatını uygun gördü. Bu yıl mısırın fiyatının yüzde 20 civarında artacağına dair açıklamalar var. Bu nedenle mısırın şu an için gelişimi güzel. Mısırın ekimi geç oldu, sulamadan ürün almak mümkün değil. Üreticimiz sulama yaparak, tonajını artırmak için elinden geleni yapıyor. Mısırdan umutluyuz" diye konuştu.

"Mısır ülke ekonomisini olumlu yönde etkileyebilir"

Mısır üretiminin ülke ekonomisini olumlu yönde etkileyeceğini düşündüğünü aktaran Başkan Buluşan, "Yem mısırı farklı tane mısır farklı o açıdan üreticimizin yaptığı çalışmalar planlı. Üreticimizin hem kendi ekonomisi hem de ülkeye kazandıracağı gelir açısından mısırın etkili olacağını düşünüyorum. Her geçen yıl mısır üretimi artıyor. Üreticimiz tonaj olarak mısırda güzel bir verim alarak arpadan buğdaydan alamadığını alıyor. Zaten bu yüzden mısıra dönülüyor. Mısırı güzel bir şekilde de değerlendiriyoruz. Ülkemizde bundan 3-4 yıl önce mısır değerlendirilmiyordu ama son dönemde yem ve kullanım mısıra yöneldik. Bu ortamda mısırın geleceğinin buğdaydan daha garanti olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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