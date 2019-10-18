Üretici örgütlerinin pazarlama gücü artırılacak
Üreticiler ile kooperatiflerin ürün pazarlama, ihracat, girdi tedariki gibi konularında yaşadıkları sorunlara çözüm üretmek amacıyla, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce hazırlanan "Üretici Örgütlerinin Pazarlama Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi" eğitimlerine başlandı.
Üreticiler ile kooperatiflerin ürün pazarlama, ihracat, girdi tedariki gibi konularında yaşadıkları sorunlara çözüm üretmek amacıyla, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce hazırlanan "Üretici Örgütlerinin Pazarlama Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi" eğitimlerine başlandı.