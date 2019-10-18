Üretici örgütlerinin pazarlama gücü artırılacak

18.10.2019 10:32

Üreticiler ile kooperatiflerin ürün pazarlama, ihracat, girdi tedariki gibi konularında yaşadıkları sorunlara çözüm üretmek amacıyla, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce hazırlanan "Üretici Örgütlerinin Pazarlama Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi" eğitimlerine başlandı.