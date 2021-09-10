ÜRETİCİ MAĞDUR OLMASIN
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ÜRETİCİ MAĞDUR OLMASIN

ÜRETİCİ MAĞDUR OLMASIN
Habermetre - Haberler | Toplum

ÜRETİCİ MAĞDUR OLMASIN?Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentin önemli geçim kaynaklarından biri olan fındık ile denetimlerini sıklaştırdı.

ÜRETİCİ MAĞDUR OLMASIN

?Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentin önemli geçim kaynaklarından biri olan fındık ile denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, fındık alım satımı yapan dükkanlarda hassas kantar denetimi gerçekleştirdi.

Düzce'nin en önemli geçim kaynağı ürünlerden biri olan fındığın alım satımında üreticinin mağdur olmaması için Düzce Belediyesi hasat zamanında harekete geçti. Kent merkezinde fındık alım satımı ile uğraşan tüccarları tek tek inceleyen Zabıta ekipleri, özellikle hassas kantarlardan yaşanan haksızlığın önüne geçiyor. 3516 sayılı Ölçü ve Ayar Kanunu kapsamında yürütülen denetim çalışmalarında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından temin edilen hassas ağırlıklarla alış verişte kullanılan terazi ve kantarların kontrolleri yapıldı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle korsan fındık tüccarlığı yapan kişilere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, kantardan kilo çalımı yapıldığını ve bilindik esnaflarla çalışılması gerektiğini kaydetti. Zabıta ekipleri, fındık hasat zamanı boyunca alım satım yapan esnaflara denetimler yapacaklarını da belirtti.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Faik Öztrak Mustafa Şentop Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Derya Baykal Derya Şensoy Kaan Yıldırım
Spor Marcao Çağdaş Atan Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
ÜRETİCİ MAĞDUR OLMASIN - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 03:56:02. #1.16#

title