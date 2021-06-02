Üretici Kadınlar ve Antika Pazarı Yeni Yüzüyle 10 Haziran'da Kapılarını Açıyor
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Üretici Kadınlar ve Antika Pazarı Yeni Yüzüyle 10 Haziran'da Kapılarını Açıyor

Üretici Kadınlar ve Antika Pazarı Yeni Yüzüyle 10 Haziran'da Kapılarını Açıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Edirne'nin üretici kadınlarını bir araya getiren ve kadınların ev ekonomisine katkıda bulunmasını sağlayan Üretici Kadınlar Pazarı, pandemi nedeniyle kapanmış ve uzun süredir hizmet vermiyordu.

Edirne'nin üretici kadınlarını bir araya getiren ve kadınların ev ekonomisine katkıda bulunmasını sağlayan Üretici Kadınlar Pazarı, pandemi nedeniyle kapanmış ve uzun süredir hizmet vermiyordu. 1 Haziran'da geçilen yeni normalleşme dönemiyle birlikte Edirne halkının uzun süredir beklediği Üretici Kadınlar Pazarı'nın, yanına kurulacak olan Antika Pazarı ile birlikte 6 Haziran Pazar Günü açılması planlanıyordu. Ancak, Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı Üretici Kadınlar ve Antika Pazarı, 10 Haziran Perşembe Günü açılıyor. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu ve Belediye Meclis Üyesi Nuray Yılmaz Geldi açılış öncesinde pazarın kurulacağı Cumartesi Pazaryerinde üretici kadınlarla bir araya gelerek, son planlamaları gerçekleştirdi.

Üretici kadınlara seslenen Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, "Öncelikle hepimize Edirne'mize hayırlı uğurlu olsun. Doğru ve güzel şeyleri hep birlikte yapacağız. Tüm yapılacakları adım adım planladık. Pazaryerimizi güzelleştireceğiz. Çok güzel sürprizlerim var. Edirne Kırmızı ve beyaz tezgah örtüleri olacak. Sağ olsun buradaki bir fabrikamız bu kumaşları yaptı. Edirne Kırmızısı rengini boyamaya başladı. Başka bir fabrika da dikimini gerçekleştirdi. Tezgahlarda bir beyaz bir Edirne Kırmızısı örtüler olacak. Önlüklerimiz, etiketlerimiz olacak" dedi.

Belediye Meclis Üyesi Nuray Yılmaz Geldi de "Burada bu kadar üreticiyi görmek gerçekten de çok umut verici, heyecan verici. Sizlerden en büyük istediğim üretmekten ne olur vazgeçmeyin. Hep beraber çok güzel işler başaracağız" diye konuştu.

Üretici Kadınlar ve Antika Pazarı Yeni Yüzüyle 10 Haziran'da Kapılarını Açıyor

Kaynak: Habermetre

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