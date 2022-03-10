Üretici kadınlar SEYDİKOOP çatısı altında toplanacak

SEYDİŞEHİR, KONYA (AA) - Seydişehirli üretici kadınlarının el emeği göz nuru ürünlerinin katma değere dönüştürülmesi amacıyla SEYDİKOOP projesi hazırlandı.

Seydişehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeyle kadınlarının hazırladığı ürünler SEYDİKOOP markasıyla katma değere dönüşecek.

Belediye Düğün Salonu'nda hediyelik eşyalardan, süs eşyalarına, meyve ve sebze kurularından yöresel ürünlerin turşularına, reçellerine ve konservelerine kadar üretilen birçok ürünün sergilendiği stantlar büyük ilgi gördü.

Seydişehir Kaymakamı Pişkin, "Kadınlarımızın sosyal hayatta ve çalışma hayatındaki yeri ve önemi her geçen gün artarak devam ediyor. Belediyemiz tarafından hayata geçirilen bu proje de bu anlamda büyük bir önem taşıyor. Kadınlarımızın üretmesi ve ürettiğini katma değere dönüştürmesi hususunda tüm desteği vermeye hazırız. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Belediye Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyor, üretici kadınlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Kadınlarımızın üretmesi, ürettiğini geliştirmesi ve katma değere dönüştürmesi amacıyla hazırlanan projemizin, birlik ve beraberlik içerisinde SEYDİKOOP çatısı altında birleşecek. Tüm üretici kadınlarımıza, ilçemize, bölgemize ve Konya'mıza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.