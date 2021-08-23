Üretici Kadınlar Pazarı yoğun ilgi görüyor
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Üretici Kadınlar Pazarı yoğun ilgi görüyor

Üretici Kadınlar Pazarı yoğun ilgi görüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bilecik'te kadınlar yapmış oldukları el emeği göz nuru ürünleri 'Üretici Kadınlar Pazarı'nda satarak, aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Bilecik'te kadınlar yapmış oldukları el emeği göz nuru ürünleri 'Üretici Kadınlar Pazarı'nda satarak, aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Bilecik Kent Konseyi organizasyonunda hazırlanan proje kapsamında, kadınların el emeği göz nuru ürünleri satabileceği Üretici Kadınlar Pazarı yoğun ilgi görüyor. Şadırvan mevkiinde haftanın belli günlerinde pazarda, hem örüyor, hem de satıyor. Kadınlar açılan pazardan memnuniyetleri dile getirirken, her geçen gün pazarın gelişeceğini düşünüyor. El emeği ürünlerin satıldığı pazara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

"Kendimiz üretip kendimiz satıyoruz"

Bilecik Kent Konseyi Üretici Kadınlar Derneği Başkanı Ünzile Çiço, pazarın kadınlar için önemine değinerek, "Burada kendi kadınlarımın ürettiği ürünleri satıyoruz. Aile bütçesine katkıda bulunmak için. Her şeyimiz var, salçamızdan tut pekmezimize kadar. Kendimiz üretip kendimiz satıyoruz. Satışlarımızda güzel. En azında aile bütçesine katkıda bulunabiliyoruz. Daha yeniyiz. İsteyenler gelip Kent Konseyi Üretici Kadınlar Derneğine kayıt yaptırıp bu işi yapabilir. Herkes gelebilir. Kendi ürünlerini satmak isteyen bütün Bilecik'teki bayanlarımızı bekliyoruz" dedi. - BİLECİK

Üretici Kadınlar Pazarı yoğun ilgi görüyor
Üretici Kadınlar Pazarı yoğun ilgi görüyor
Üretici Kadınlar Pazarı yoğun ilgi görüyor
Üretici Kadınlar Pazarı yoğun ilgi görüyor
Üretici Kadınlar Pazarı yoğun ilgi görüyor
Üretici Kadınlar Pazarı yoğun ilgi görüyor
Üretici Kadınlar Pazarı yoğun ilgi görüyor
Üretici Kadınlar Pazarı yoğun ilgi görüyor
Üretici Kadınlar Pazarı yoğun ilgi görüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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