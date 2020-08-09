Üretici kadınlar istedi Başkan Ataç destekledi
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Üretici kadınlar istedi Başkan Ataç destekledi

Tepebaşı Belediyesi tarafından desteklenerek çilek üretimine başlayan kadınlar, çilek yetiştiriciliğinde büyük mesafe kat etti.

Üretici kadınlar istedi Başkan Ataç destekledi
09.08.2020 12:52 | Son Güncelleme: 09.08.2020 12:56

Tepebaşı Belediyesi tarafından desteklenerek çilek üretimine başlayan kadınlar, çilek yetiştiriciliğinde büyük mesafe kat etti. Başkan Ataç'ın talimatı ile dağıtılan 30 bin fide ile sezonda 5 kez çilek hasat eden kadınlar, üretirken kazanmanın keyfini yaşıyor.

2019 yılında Atalantekke Mahallesi'nde, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'tan çilek yetiştirmek için destek isteyen kadınlar, çilek yetiştiriciliğinde büyük gelişme kaydetti. Başkan Ataç'ın talimatı ile dağıtılan 30 bin çilek fidesinin dikimini yapan Atalantekkeli kadın üreticiler, Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu tarafından sağlanan eğitimler sayesinde verimli şekilde ürün almayı başardı. Aileleri ile birlikte üretim yapan 14 kadın, bir fideden 750 gram ila 1 kilogram arasında olmak üzere 5 kez hasat yapıyor. Tepebaşı Belediyesi'nin fide, gübre ve eğitim destekleri ile Eskişehir gibi sert iklime sahip olan bir coğrafyada çilek yetiştirme başarısı elde eden kadınlar, Başkan Ataç'a da teşekkürlerini iletiyor.

"Evimizin geçimine yardımcı oluyor"

Kadın üreticilerden Hacer Aydın, elde ettiği çileklerin ticaretini yapmaya başladığını anlatarak, "Tepebaşı Belediyesi bize geçen sene çok yardımcı oldu. Çilek fidesi verildi, fideleri diktik, uğraştık. Belediye personeli her ayın 15'inde geldi, yardım etti, ürünleri takip etti. Böylece çileği yetiştirdik, ticaretine de başladık. Çileğimizi alanlar çok memnunlar. Şimdi emeğimizin karşılığını alıyoruz. Evimizin geçimine, mutfağımıza yardımcı oluyor. Kazancımız da güzel maşallah. Ürün verimi de güzel. Başta Ahmet Ataç olmak üzere belediyemize teşekkür ediyoruz. Çileklerimizden çok memnunuz, kendimizde yiyoruz. Reçelimizi yapıyoruz, kompostomuzu yapıyoruz. İhtiyacı olan insanlarımıza, komşularımıza veriyoruz. Fidelerin veriminden çok memnunuz ve 2 bin 700 fidemizin üzerine bin tane daha ekledik" diye konuştu.

"Satışı güzel, Allah bereket versin"

Üreticilerden Emine Yıldız ise, "Geçen sene Tepebaşı Belediyemiz çilek fidesi verdi, diktik. Kışın şehirde duruyoruz, yazdan yaza Atalantekke'de çilek yetiştiriyoruz. Verimi güzel oldu, satışı güzel oldu. Bu sene 5 bin tane diktik. Belediyemizden, Ahmet Ataç'tan ve yardımcı olanlardan Allah razı olsun. Eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız da geliyor. Emirce'den, Avlamış'tan, Sulukaraağaç'tan geldiler, çok beğendiler. Getirisi güzel, satışı güzel, Allah bereket versin. Hepimiz mutluyuz. Her bakımdan iyi oldu. Evimize, çocuğumuza katkı oldu. Çilek yetiştirmeyi herkese öneririm, herkes yapsın. Güzelce yapıldığı zaman zorluğu yok, üstelik sıkıcı da değil" sözlerini kullandı.

"Evimize destek sağlıyoruz"

Bir diğer üretici Rabia Yıldız da, "Geçen sene belediyelerin verdiği fideleri diktik. Çilekleri satıyoruz, satışlarımız çok güzel, evimize destek sağlıyoruz. Çoluk çocuğumuza, komşularımıza yediriyoruz. Ahmet Başkanımıza ve burada bize destek olan belediye çalışanlarına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Kadın üreticilerimiz çok değerli"

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da konu hakkında yaptığı değerlendirmede, kadın üreticilerin desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Ataç, "Tepebaşı Belediyesi olarak hem kadın üreticilerimizin desteklenmesini her zaman önemsedik, bu yönde çalışmalar gerçekleştirdik. Kadın üreticilerimiz bizim için çok değerli. 2019 yılında bir ziyaretimizde, Atalantekkeli kadınlarımız benden çilek yetiştirebilmek için destek istemişlerdi. Ben de hemen arkadaşlarımdan gerekli çalışmalara başlamalarını istedim. 30 bin adet albion cinsi çilek fidemizi 14 kadın üreticimize teslim ettik. Bununla da kalmayıp çilek yetiştiriciliği hakkında eğitimler düzenledik. Fidelerin dikim ve bakım işlemleri sırasında kendilerine yardımcı olduk. Kadınlarımız da kendilerine sunulan bu fırsatı çok güzel değerlendirdi ve üretimi başarı ile gerçekleştirdi. Bugün gelinen noktada son derece kaliteli, bolca ürün elde ediyorlar ve bu emeklerini kazanca dönüştürüyorlar. Kırsal kalkınmaya verdiğimiz önem doğrultusunda yerel üreticilerimizi, kadınlarımızı, tarım ve hayvancılığa yönelik her adımı desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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