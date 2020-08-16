Üretici kadınlar haftada 3 gün hizmet verecek Tepebaşı Belediyesinin yerel üretime ve kadınlara verdiği destekler doğrultusunda hizmete sunduğu Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, gelen talepler neticesinde salı günleri de Eskişehirliler ile buluşacak.

Tepebaşı Belediyesinin yerel üretime ve kadınlara verdiği destekler doğrultusunda hizmete sunduğu Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, gelen talepler neticesinde salı günleri de Eskişehirliler ile buluşacak.

Temmuz 2019'da hizmete sunulan Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, her cumartesi günleri Batıkent Belde Evi bahçesinde, perşembe günleri ise Özdilek Sanat Merkezinde vatandaşlar ile bir araya gelmeye başlamıştı. Kırsal mahallelerden üretici kadınların el emeği ile ürettikleri ürünler Eskişehirlilerden beğeni topladı. Gelen talepler doğrultusunda kadın üreticilerin doğal ürünleri, salı günleri de saat 10.00'da açılacak Uluönder Mahallesi Avlulu Çarşı arkasında vatandaşlara sunulacak.

Projeye katılan üretici kadınlar, Tepebaşı Belediyesi tarafından sağlanan ücretsiz tezgah, çadır gibi imkanlardan yararlanarak emeklerinin karşılığını almaktan, ekonomiye katılmaktan ve kazanç elde etmekten mutlu olduklarını ifade ediyor. Proje başladığından itibaren geçen yaklaşık 1 yıllık sürede, üretim alanlarını da genişleten kadınlar, katkılarından dolayı Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a teşekkür ediyor.

Her salı Uluönder Mahallesi Avlulu Çarşı arkasında kurulacak olan Kadın Üretici Ürün Satış Noktası ile kent halkı, haftada üç gün doğal ve el emeği ürünlere ulaşma imkanı bulacak. Satış noktası korona virüs tedbirlerine uygun şekilde düzenlenirken, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kuralları da göz ardı edilmeden hizmet veriliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA