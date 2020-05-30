Üretici kadınlar enginar hasadı yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Üretici kadınlar enginar hasadı yaptı

Mezitli Belediyesi'nin desteğiyle çalışmalarını yürüten Üretici Kadın Kooperatifi üyeleri, dördüncü ve son enginar hasadını yaptı.

Üretici kadınlar enginar hasadı yaptı
30.05.2020 18:47 | Son Güncelleme: 30.05.2020 18:51

Mezitli Belediyesi'nin desteğiyle çalışmalarını yürüten Üretici Kadın Kooperatifi üyeleri, dördüncü ve son enginar hasadını yaptı.

Kale Mahallesi'nde bulunan alanda yetiştirilen enginar hasadına Kooperatif Başkanı Ayşe Gül Yılgör'ün yanı sıra belediye çalışanları da destek verdi. Hasat sırasında bol bol hatıra fotoğrafı da çektiren kadınlar zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Kadınlar, evlerinden hazırlayarak getirdikleri yiyecekleri aralarında paylaştı.

Kooperatifin 1 yılda kat ettiği yolun kendilerini bile şaşırttığını ifade eden kadınlar, "Bu başarıyı sağlamamızda en büyük pay bize koşulsuz destek veren Başkanımız Neşet Tarhan'ındır. Bize inandı ve kendi uzmanlık alanı olan kooperatifçilik konusunda ufkumuzu açtı. Kendisine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız" dediler.

İki aylık sürede gerçekleştirilen 4 hasat döneminde toplam 4 bin enginar toplamayı başaran üretici kadınlar, Demokrasi Meydanında bulunan Özgür kafede satışa sundu. Vatandaşlar enginarı dilerlerse soyularak temizlenmiş ya da kabuklu şekilde alabildikleri gibi alternatif hazırlama yöntemleri konusunda bilgi sahibi de oluyorlar.

Kadınların salep ve enginar üretimi konusunda beklenenin üzerinde bir üretim başarısı yakaladıklarını dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, önümüzdeki günlerde mısır hasadını da gerçekleştireceklerini söyledi. Kadınların bu başarısının çok güzel geri dönüşler aldığını da vurgulayan Tarhan, "Yaklaşık 1 yıl önce faaliyete geçen Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi enginar, salep gibi üretim değeri yüksek ürünlerinin hasadını yaptı. Aynı başarıyı önümüzdeki günlerde yapılacak mısır üretiminde de bekliyoruz. Kadınlarımızın bu başarısı sadece bizi değil Mezitli'de yaşayan vatandaşlarımızı da çok özel bir dayanışmanın içerisine soktu. Bir vatandaşımız Mezitli'nin merkezinde bulunan arsasını kadınlarımızın kullanımı için izin verirken, başka bir vatandaşımız cüzi miktarda da olsa tohum alınması için para bağışında bulunuyor. Biz de belediye olarak kendilerine sadece yer ve moral desteği sağlıyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile ilgili yeni genelge yayınladı Haber
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile ilgili yeni...
Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı personel servislerinde uyulması gereken kuralları yayınladı Haber
Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı personel servislerinde uyulması gereken kuralları yayınladı
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim Haber
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak eğlence yerlerinde, iskambil, okey, tavla oynanamayacak Haber
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak eğlence yerlerinde, iskambil, okey, tavla oynanamayacak
Son Dakika: Diyarbakır'da 'Dur' ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu Haber
Son Dakika: Diyarbakır'da "Dur" ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu Haber
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Yılmaz Özdil'in villasındaki kaçak eklentiler yıkılıyor
Yılmaz Özdil'in villasındaki kaçak eklentiler yıkılıyor
Mauricio Isla, F.Bahçe'den ayrılıp Boca Juniors'a gitmek için koronavirüsü bahane etti
Mauricio Isla, F.Bahçe'den ayrılıp Boca Juniors'a gitmek için koronavirüsü bahane etti
Dikkatsiz sürücü, kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden oldu! Yaralanan arkadaşını bırakıp kaçtı
Dikkatsiz sürücü, kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden oldu! Yaralanan arkadaşını bırakıp kaçtı
ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Geleceğin yıldızı olarak görülen Pellistri, Real Madrid ile Manchester City'nin gündeminde
Geleceğin yıldızı olarak görülen Pellistri, Real Madrid ile Manchester City'nin gündeminde
300 bin dolarlık lüks aracıyla kaza yapan PSG'li kaleci Bulka ölümden döndü
300 bin dolarlık lüks aracıyla kaza yapan PSG'li kaleci Bulka ölümden döndü
Bodrum'da jaguara benzetilen hayvan panik yarattı
Bodrum'da jaguara benzetilen hayvan panik yarattı
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Galatasaraylı Luyindama'yı, Everton başta olmak üzere 3 İngiliz ekibi kadrosuna katmak istiyor
Galatasaraylı Luyindama'yı, Everton başta olmak üzere 3 İngiliz ekibi kadrosuna katmak istiyor
Şanlıurfa'da akraba aileler arasında arazi kavgası: 2 ölü, 6 yaralı
Şanlıurfa'da akraba aileler arasında arazi kavgası: 2 ölü, 6 yaralı
Bilim Kurulu Üyesi Demircan: Servis ürünlerinden virüs bulaşma olasılığı pek yok
Bilim Kurulu Üyesi Demircan: Servis ürünlerinden virüs bulaşma olasılığı pek yok
3 pazarcı yasağı delip pazar kurdu, 10 bin 716 lira ceza yedi
3 pazarcı yasağı delip pazar kurdu, 10 bin 716 lira ceza yedi
Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor
Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı: 1 Haziran sonrası salgın artar mı?
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı: 1 Haziran sonrası salgın artar mı?
1 Haziran'da açılacak olan tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edildi
1 Haziran'da açılacak olan tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edildi
Son dakika: Gri kategoride aranan 2 terörist, Siirt'te etkisiz hale getirildi
Son dakika: Gri kategoride aranan 2 terörist, Siirt'te etkisiz hale getirildi
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan erken seçim değerlendirmesi: Seçim zamanında yapılacak
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan erken seçim değerlendirmesi: Seçim zamanında yapılacak
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4'ü kardeş
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4'ü kardeş
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Adnan Menderes Fahrettin Koca Hasan Polatkan Alparslan Türkeş
Magazin Özkan Uğur Hatice Çarpar Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Caner Erkin Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Haziran Antalya Ayasofya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Üretici kadınlar enginar hasadı yaptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 18:50:57. #1.14#
title