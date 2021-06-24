Üretici kadınlar artık Cumhuriyet Mahallesinde de tezgah açacak

Yenişehir Belediyesi ve Yenişehir Kent Konseyinin kadınların ekonomik anlamda güçlenmelerini sağlamak ve üretime katılmalarını teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği Pazar Ötesi Kadın Üretici Pazarı projesi büyümeye devam ediyor.

Yenişehir Belediyesi ve Yenişehir Kent Konseyinin kadınların ekonomik anlamda güçlenmelerini sağlamak ve üretime katılmalarını teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği Pazar Ötesi Kadın Üretici Pazarı projesi büyümeye devam ediyor. Kadınlar el emeği ürünlerini Bahçelievler Mahallesinden sonra Cumhuriyet Mahallesinde de satışa sunacak.

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi ve Yenişehir Kent Konseyi tarafından yaklaşık bir yıl önce Bahçelievler Mahallesi 18. Cadde üzerindeki pazar alanında açılan Pazar Ötesi Kadın Üretici Pazarında tezgah kuran kadınlar, şimdi de Cumhuriyet Mahallesinde Sosyete Pazarı olarak bilinen alanda pazartesi ve salı günleri tezgah açacak. Organik ürünlerle elde edilmiş çeşitli gıdalar, meyve ve sebzeler, takılar, örgüler ve süs eşyalarının satıldığı Pazar Ötesi Kadın Üretici Pazarı, artık haftanın 4 günü Yenişehirlilerle buluşacak.

Pazar Ötesi Kadın Üretici Pazarında kendilerine el emeği ürünlerini satışa sunma fırsatı sağladığı için Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'e ve Yenişehir Kent Konseyi Başkanı Dilek Çakır'a teşekkür eden kadınlar, Yenişehir halkına kadın üreticilerden alışveriş yapmaları çağrısında bulundular. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı