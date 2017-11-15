Üretici İstedi Sera Sayısı 120'ye Yükseldi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 2016 yılında yüzde 75 hibe desteği ile başlatılan 2017 yılında da devam eden Seracılık yetiştiriciliğinin geliştirilmesi projesi kapsamında kırsal kalkınmanın sağlanmasını hedefleyen seraların kurulumu için temel ankrajlarının yapılması için çalışmalar başladı.



Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi tarafından 2016 yılında yüzde 75 hibe desteği ile başlatılan örtü altı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi projesinin gelen yoğun talep üzerine 2017'de de devam etmesiyle birlikte kurulması planlanan 100'den 120'ye çıkartılan seraların kurulum çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile başlatılan proje çalışmaları kapsamında Köprübaşı, Demirci, Gördes, Kırkağaç ve Soma'daki çalışmalar tamamlanmış olup, Selendi'de kurulacak seraların da yarısı tamamlandı. Toplamda 64 adet seranın kurulumu tamamlanarak üreticilere teslimi yapıldı. Proje kapsamında Alaşehir'de seraların konstrüksiyon montajı, Sarıgöl'de tamamlanan seraların ise örtü naylonlarının montajı yapılırken, Kula'da temel ankrajı yapımı ile çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanı Bircan Gençoğlu, yılsonuna kadar kalan 56 seranın tamamlanarak üreticilere teslimi yapılacağını duyurdu. Başkan Gençoğlu, teslimi yapılan ve yapılacak olan 120 seranın üreticilere bol kazançlar getirmesi temennisinde bulundu. - MANİSA